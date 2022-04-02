Кардиолог Кореневич назвала простые способы помочь себе при аритмии

Дискомфорт в груди.

Учащение сердцебиения, пульса.

Одышка.

Головокружение.

Обморочное состояние.

Усталость, упадок сил, слабость.

Головокружение, дурнота.

Падение артериальное давления с возможным обмороком.

«Первоочередной задачей является приведение организма в состояние покоя, разрешается употребить седативные препараты», - рассказала врач.

Другой способ помочь, добавила Кореневич, это «набор воздуха в легкие и напряжение мышц живота».

«при любом виде нарушения сердечного ритма может потребоваться не только консультация с врачом, но и вызов скорой помощи».