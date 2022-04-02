Кардиолог Кореневич назвала простые способы помочь себе при аритмии
Аритмия означает изменение регулярного ритма сердца – например, патологически быструю частоту сокращений или чрезмерное замедление сердцебиения, его нерегулярность.
Аритмия, вызываемся быстрым сердцебиением, известна как тахикардия. Если ее вызывает медленное сердцебиение, это брадикардия. Человек с аритмией может испытывать определенные симптомы.
При быстром сердцебиении:
- Дискомфорт в груди.
- Учащение сердцебиения, пульса.
- Одышка.
- Головокружение.
- Обморочное состояние.
- Усталость, упадок сил, слабость.
- Головокружение, дурнота.
- Падение артериальное давления с возможным обмороком.
«Первоочередной задачей является приведение организма в состояние покоя, разрешается употребить седативные препараты», - рассказала врач.
Также облегчение может принести стимуляция рвотного рефлекса. Для этого следует надавить пальцами на основание языка.
Другой способ помочь, добавила Кореневич, это «набор воздуха в легкие и напряжение мышц живота».
Кардиолог заметила, что многие аритмии не опасны для человека, они возникают в виде реакции организма на краткосрочные явления. Но также аритмии бывают опасными – в их случае может значительно понизиться артериальное давление, происходит потеря сознания. Кроме того, всегда опасна аритмия, возникающая внезапно, вне связи со стрессом, в состоянии покоя.
Если человек начал чаще замечать у себя аритмию, ему нужно обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу обследования сердца. Даже если аритмия не опасна, ее возникновение может негативно влиять на сердце, способствовать его истощению. Анна Кореневич предупредила, что
«при любом виде нарушения сердечного ритма может потребоваться не только консультация с врачом, но и вызов скорой помощи».
Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях проявления такого состояния как микроинсульт.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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