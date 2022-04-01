Был ли у вас микроинсульт? Знаки нарушения, которое часто предвещает настоящий инсульт

«почти каждый третий человек, сталкивающийся с инсультом, переносит микроинсульт незадолго до этого события».

«Симптомы микроинсульта или ТИА очень похожи на симптомы ишемического инсульта, но длятся не так долго – от нескольких минут до нескольких часов, и полностью проходят в течение 24 часов», - объясняют специалисты из NHS.