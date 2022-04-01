Был ли у вас микроинсульт? Знаки нарушения, которое часто предвещает настоящий инсульт
По данным исследований, почти каждый третий человек, переживший инсульт, переносил до этого микроинсульт.
Микроинсульт, который часто возникает как предшественник настоящего инсульта, – это транзиторная ишемическая атака (ТИА): данное нарушение характеризуется временным прерыванием кровообращения мозга. Ученые констатируют, что
«почти каждый третий человек, сталкивающийся с инсультом, переносит микроинсульт незадолго до этого события».
Из-за преходящего характера симптомы микроинсульта часто не воспринимаются людьми как что-то серьезное. Между тем, обращение за лечебной помощью при его возникновении может значительно снизить вероятность полномасштабного ишемического инсульта, подчеркивают врачи.
Какие же признаки могут говорить о том, что у человека был микроинсульт?
«Симптомы микроинсульта или ТИА очень похожи на симптомы ишемического инсульта, но длятся не так долго – от нескольких минут до нескольких часов, и полностью проходят в течение 24 часов», - объясняют специалисты из NHS.
По словам медиков, эти признаки включают, сильную головную боль, онемение или слабость в лице, руках или ногах, внезапное замешательство, проблемы с собственной речью или с пониманием речи других людей, нарушения зрения.
В сущности, констатируют врачи, микроинсульт – это то же самое, что и настоящий инсульт, за исключением того, что его симптомы длятся недолго. Они проходят, когда организм растворяет тромб, вызвавший закупорку сосуда мозга и спровоцировавший возникновение ТИА. Несмотря на это, человек, почувствовавший облегчение, должен обязательно обратиться в медучреждение. По данным гарвардских специалистов, до 17% людей с микроинсультом перенесут впоследствии ишемический инсульт в течение следующих 90 дней с наибольшим риском в первую неделю.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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