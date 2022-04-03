ЛОР-врач Зайцев объяснил, почему храп считается смертельно опасным симптомом
По словам ЛОР-врача Владимира Зайцева, возникающий у человека храп может быть симптомом его подверженности инфаркту, инсульту.
В своем интервью отоларинголог Владимир Зайцев охарактеризовал храп как «безумно опасное» для человека нарушение. ЛОР-врач пояснил, что ночной храп является «визитной карточкой» перекрытого и не дышащего носа.
«Следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают длительные остановки дыхания. Это может приводить к инфарктам и инсультам», - объяснил Зайцев.
Медик добавил, что возникновению храпа может способствовать искривление перегородки носа или возникающие в носовой полости полипы – эти нарушения мешают нормальному дыханию. Также к храпу бывают склонными люди с избыточным весом, у которых излишки жира скапливаются в области шеи, вызывая сдавливание дыхательного канала. Еще один возможный пусковой механизм – это гайморит.
Зайцев подчеркнул, что при появлении храпа нужно обращаться к врачу.
Людям, которые страдают от храпа, отоларинголог порекомендовал обратиться к врачу.
«Врач должен заглянуть в полость носа пациенту, увидеть искаженную перегородку носа, увеличенные носовые раковины, наличие полипов», - уточнил эксперт в своем комментарии порталу Ura.ru.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими кожными симптомами может проявляться повышенный уровень сахара в крови и возможный диабет.
Владимир Зайцев
Здоровье
ЛОР-врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
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