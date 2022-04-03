ЛОР-врач Зайцев объяснил, почему храп считается смертельно опасным симптомом

«Следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают длительные остановки дыхания. Это может приводить к инфарктам и инсультам», - объяснил Зайцев.

«Врач должен заглянуть в полость носа пациенту, увидеть искаженную перегородку носа, увеличенные носовые раковины, наличие полипов», - уточнил эксперт в своем комментарии порталу Ura.ru.