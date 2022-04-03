Названы кожные симптомы повышенного сахара в крови и возможного диабета

«Диабетическая дермопатия характеризуется синякообразными поражениями коричневого или красного цвета и овальной формы, их появление связано с негативным воздействием глюкозы на состояние кровеносных сосудов», - сообщили медики.

Диабет способствует ослаблению иммунной защиты организма, и когда он возникает, пострадавший человек может столкнуться с кожными осложнениями. В частности, повышенный сахар в крови, являющийся основной характеристикой заболевания, способствует плохому заживлению царапин, порезов, язв, других повреждений.Но также кожные симптомы повышенного сахара в крови и возможного диабета могут принимать другой вид. Врачи называют возникающие по непонятным причинам «синякообразные поражения» признаком того, что содержание сахара в крови человека серьезно повышено, и он подвержен диабетической дермопатии.Подверженность кожным инфекциям – еще один возможный симптом повышенного сахара в крови и диабета. Если человек не знает о заболевании, и уровень сахара остается неконтролируемо высоким долгое время, кожные инфекции могут привести к самым драматичным последствиям. Инфекционный процесс может возникать в не заживающих повреждениях, поражать соседние ткани. В отдельных случаях его лечение предполагает ампутацию из-за высокого риска подвергнуться сепсису.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами в ногах может проявляться повышенный уровень холестерина, вызывающий заболевание периферических артерий.