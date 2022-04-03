Онкология: коктейль из 6-ти растительных соединений может подавить рост рака на 80%

«Одной из основных причин как рецидивов рака молочной железы, так и смертей является небольшая группа раковых стволовых клеток. которые уклоняются от терапии. Клетки, часто обладающие множественной лекарственной устойчивостью, способны генерировать новые опухоли, поэтому крайне важно разработать новые подходы к более эффективному и безопасному лечению или профилактике рака молочной железы».

Согласно их исследованию,В ранних исследованиях ученые обнаружили, что шесть природных соединений убивают 100 процентов образцов клеток рака молочной железы при комбинировании. Соединения были получены из множества овощей, фруктов, специй и корней растений.Руководитель исследования Мадхья Радж профессор-исследователь в области акушерства и гинекологии в Центре медицинских наук LSU в Новом Орлеане, сказал:В своем исследовании исследователи изучили соединения, известные своими защитными фитонутриентами, прежде чем остановились на шести.Этими шестью соединениями былиИмеются существенные доказательства того, что каждое из этих соединений играет роль в индукции гибели опухолевых клеток, но исследование предполагает, что они могут работать более эффективно в сочетании.Чтобы проверить их эффективность, исследователи исследовали каждое соединение независимо как на клетках рака молочной железы, так и на контрольных клетках.При применении отдельно эффекты каждого соединения были незначительными. Однако в сочетании фитонутриенты подавляли рост клеток рака молочной железы более чем на 80 процентов.Ранее Медикфорум писал о правилах ходьбы для продления жизни.