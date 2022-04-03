Онкология: коктейль из 6-ти растительных соединений может подавить рост рака на 80%
Улучшенные службы скрининга и раннее выявление значительно улучшили показатели выживаемости, но болезнь остается неизлечимой. Более того, клетки злокачественных опухолей необходимо лечить на ранней стадии, чтобы предотвратить инвазию в соседние ткани. Исследователи изучили различные способы борьбы с этой болезнью, и многие считают, что природные соединения могут иметь противоядие.
Согласно их исследованию, коктейль из шести растительных соединений, содержащих убивающие рак клетки, может остановить распространение болезни, регулируя гормоны и воспаление.
В ранних исследованиях ученые обнаружили, что шесть природных соединений убивают 100 процентов образцов клеток рака молочной железы при комбинировании. Соединения были получены из множества овощей, фруктов, специй и корней растений.
Руководитель исследования Мадхья Радж профессор-исследователь в области акушерства и гинекологии в Центре медицинских наук LSU в Новом Орлеане, сказал:
«Одной из основных причин как рецидивов рака молочной железы, так и смертей является небольшая группа раковых стволовых клеток. которые уклоняются от терапии. Клетки, часто обладающие множественной лекарственной устойчивостью, способны генерировать новые опухоли, поэтому крайне важно разработать новые подходы к более эффективному и безопасному лечению или профилактике рака молочной железы».
В своем исследовании исследователи изучили соединения, известные своими защитными фитонутриентами, прежде чем остановились на шести.
Этими шестью соединениями были куркумин (куркума), изофлавон (соевые бобы), индо-3-карбинол (крестоцветные растения), С-фикоцианин (спирулина), ресвератрол (виноград) и кверцетин (содержится во фруктах, овощах и чае).
Имеются существенные доказательства того, что каждое из этих соединений играет роль в индукции гибели опухолевых клеток, но исследование предполагает, что они могут работать более эффективно в сочетании.
Чтобы проверить их эффективность, исследователи исследовали каждое соединение независимо как на клетках рака молочной железы, так и на контрольных клетках.
При применении отдельно эффекты каждого соединения были незначительными. Однако в сочетании фитонутриенты подавляли рост клеток рака молочной железы более чем на 80 процентов.
Ранее Медикфорум писал о правилах ходьбы для продления жизни.
Мадхья Радж
Здоровье
Профессор-исследователь в области акушерства и гинекологии в Центре медицинских наук LSU в Новом Орлеане (США),
Оставить комментарий