Кардиолог Бокерия назвал правила ходьбы для продления жизни

«Ходьба – самый простой и самый физиологичный вид профилактики различных заболеваний, еще он самый дешевый и безопасный вид поддержания оптимального двигательного режима человека», - заявил Лео Бокерия.

ВОЗ предупреждает, что сидячий образ жизни и недостаток движения, физических нагрузок ассоциируется с повышенной вероятностью развития многих болезней, включая такие как остеопороз, депрессия, сердечно-сосудистые патологии, рак. Организация рекомендует поддерживать умеренную аэробную физическую активность на уровне от 150 до 300 минут в неделю. Российский ученый, академик, кардиохирург Лео Бокерия также призывает соотечественников не поддаваться физической пассивности и чаще ходить пешком.Кардиолог озвучил правила, помогающие сделать ходьбу суперсредством для продления жизни.Ходить пешком нужно ежедневно на свежем воздухе – лучше всего в обстановке природного ландшафта, в парке, среди зеленых насаждений.Ходьба становится полезнее, если прогуливаться по пресеченной местности. Такая прогулка будет то ускорять, то замедлять пульс, что лучше с точки зрения профилактики болезней сердца и сосудов.Ходьба должна вызывать приятные эмоции и осуществляться в приемлемом ритме – человек не должен ощущать дискомфорта и перегрузки, так что не нужно гнаться за высоким темпом. Бокерия посоветовал иметь при себе пульсометр и следить за пульсом, чтобы не допускать его слишком сильного учащения.Ранее портал MedikForum.ru писал о проблемах с самочувствием , которые могут возникнуть из-за начавшиеся магнитных бурь.