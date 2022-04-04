Длинный ковид: "синдром сикка" — симптом, поражающий глаза и рот

«Пациентов попросили ретроспективно рассказать о наличии или отсутствии симптомов во время острой фазы COVID-19 и о том, сохранялся ли каждый симптом во время визита», — отмечается в исследовании. «Можно сообщить о более чем одном симптоме. Визуальная аналоговая шкала EuroQol использовалась для того, чтобы пациентов просили оценить качество своей жизни от 0 (наихудшее вообразимое здоровье) до 100 (наилучшее вообразимое здоровье) до COVID-19 и во время визита».

Усталость

Сбивчивое дыхание

Боль в суставах

Грудная боль

Кашель

Потеря обоняния

Сикка синдром

Что такое синдром Сикка?