Длинный ковид: "синдром сикка" — симптом, поражающий глаза и рот
Для большинства людей COVID-19 является кратковременным и легким заболеванием, но некоторые продолжают бороться с симптомами, включая постоянную усталость, постоянную боль и одышку в течение нескольких месяцев. Состояние, известное как «долгий ковид», оказывает изнурительное воздействие на жизнь людей, при этом "синдром Сикки" является одним из таких симптомов, о котором следует знать.
В исследовании изучались стойкие симптомы у пациентов после острого COVID-19. В Италии у значительной части пациентов с коронавирусной инфекцией 2019 года (COVID-19) были симптомы. Однако отсутствовала информация о симптомах, которые сохраняются после выздоровления.В исследовании оценивались стойкие симптомы у пациентов, выписанных из больницы после выздоровления от COVID-19.
Пациентам было предложено комплексное медицинское обследование, в частности, данные о конкретных симптомах, потенциально коррелирующих с COVID-19, были получены с помощью стандартизированного опросника, который вводили при поступлении.
«Пациентов попросили ретроспективно рассказать о наличии или отсутствии симптомов во время острой фазы COVID-19 и о том, сохранялся ли каждый симптом во время визита», — отмечается в исследовании. «Можно сообщить о более чем одном симптоме. Визуальная аналоговая шкала EuroQol использовалась для того, чтобы пациентов просили оценить качество своей жизни от 0 (наихудшее вообразимое здоровье) до 100 (наилучшее вообразимое здоровье) до COVID-19 и во время визита».
По данным Клиники Майо, основные симптомы "долгого ковида" согласно исследованию включали:
- Усталость
- Сбивчивое дыхание
- Боль в суставах
- Грудная боль
- Кашель
- Потеря обоняния
- Сикка синдром
Что такое синдром Сикка?
Синдром Сикки описывает проблемные симптомы сухости глаз и сухости во рту (ксеростомия). Сухость во рту может привести к проблемам со вкусом, жеванием, глотанием, речью и неприятным запахом изо рта, в то время как сухость глаз вызывает глазной дискомфорт, нечеткость зрения и, в тяжелых случаях, повреждение и рубцевание роговицы.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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