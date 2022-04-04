Врачи: подергивание глаза может быть признаком серьезных заболеваний
Во многих случаях нервный тик в виде подергивания глаза является безвредным, но иногда он возникает как симптом серьезных заболеваний – поэтому важно следить, сколько он длится.
Наверняка у каждого хотя бы раз возникало характерное ощущение бесконтрольного подергивания века. Как правило, оно проходит самостоятельно и не таит в себе опасности. Но если подергивание глаза приобретает стойкий характер и начинает длиться неделями, это может говорить о чем-то серьезном; игнорировать такое изменение нельзя, нужно обращаться к врачу.
Подергивание мышцы века может быть признаком серьезных физических проблем, констатируют медицинские специалисты. Каких же?
Повышенное артериальное давления. Когда кровяное давление повышается, пульсирующий кровеносный сосуд может раздражать глазной нерв, из-за чего затем начинает подергиваться веко. Медики часто отмечают, что когда кровяное давление становится постоянно высоким, это может иметь очень серьезные последствия, такие как сердечная недостаточность или инсульт. Если вы заметили подергивание глаза, совсем не лишним будет измерить свое артериальное давление.
Выгорание. Многим кажется, что выгорание – не слишком серьезная проблема, но не стоит забывать – гормоны стресса, которые вырабатываются в таком состоянии, способны повышать давление. Не проходящее подергивание век может быть ранним признаком выгорания, сигналом того, что организм нуждается в отдыхе, освобождении от стресса.
Дефицита магния. Магний поддерживает функцию мышц и нервов, организм взрослого человека должен получать от 300 до 350 миллиграммов ежедневно. Помимо подергивания глазных мышц его дефицит может привести к головным болям, бессоннице.
Заболевание щитовидной железы. Железа вырабатывает гормоны Т3 и Т4, которые, помимо прочего, влияют на развитие нервной системы, регуляцию температуры тела, метаболических процессов. Если орган производит их слишком много, это может проявляться тахикардией, нервозностью, подергиванием мышц.
Алкоголизм. Также подергивание глаза может быть признаком злоупотребления алкоголем. Постоянная алкоголизация влияет на то, как нервы передают сигналы. Если они перестают правильно делать это, то нарушение может проявляться в том числе неконтролируемым подпрыгиванием век.
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