Почему болит рука: врач говорит о причинах и о том, когда срочно нужна медпомощь
Существует довольно много причин, по которым у вас может болеть рука, и некоторые из них включают состояния, когда срочно нужна медицинская помощь.
Сердечный приступ или стенокардия. Врач общей практики Сара Джарвис рассказала в интервью, что
«иногда боль в левой руке, возникающая без видимой причины, может быть симптомом сердечного приступа – она может указывать на инфаркт даже без проявления других его симптомов».
Сердечный приступ является состоянием, требующим срочной медпомощи. В то же время, поясняется врач, боль в руке как симптом сердечного приступа встречается не часто. Чаще неприятное ощущение в конечности возникает из-за стенокардии – состояния менее серьезного и опасного, чем инфаркт, но все же говорящего о том, что сердце человека не в порядке. Стенокардия развивается в результате уменьшения притока крови к сердечной мышце, данную проблему обычно вызывает накопление холестериновых бляшек в коронарных артериях.
Растяжение мышц. Еще одна причина, объясняющая, почему может болеть рука, – это растяжение, распространенная травма, поражающая мышцы и связки. Если вы не можете нормально двигать рукой, испытываете боль, болезненность, слабость в области запястья или большого пальца, скорее всего, у вас произошло растяжение связок, объясняет терапевт. Другие признаки включают неконтролируемые мышечные спазмы или судороги.
Тендинит. Он характеризуется воспалением сухожилия вследствие полученной травмы или перенапряжения, вызывает боль, скованность, опухание. Тендинит часто ощущается именно в руке, его возникновение может быть связано с тяжелой физической работой, занятиями спортом или деятельностью, которая подразумевает многочисленные однотипные движения рукой, кистью.
Перелом. Если вы подозреваете, что у вас сломана кость в руке, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Сара Джарвис отметила, что не всегда можно понять, чем именно вызвана боль в руке – сломанной костью или, например, разрывом сухожилия. Точно диагностировать проблему должен специалист.
Какие признаки указывают на возможный перелом.
- В пораженной руке возникло онемение.
- Имеется рана, повреждение с кровотечение.
- Сломанная кость видна невооруженным глазом, торчит из раны.
- Рука или запястье изменили форму, изогнуты под странным углом.
Повреждение вращательной манжеты плеча. Вращательная манжета – это мышцы и сухожилия, окружающие плечо. Симптомы ее повреждения включают боль в руке, когда конечность отводится от тела или поднимается над головой. Ночью боль усиливается.
Грыжа межпозвоночного диска. Она формируется, когда диски позвоночника травмируются – в них возникают трещины, сквозь которые просачивается желеобразная жидкость, обеспечивающая амортизацию позвоночным костям. Когда эта субстанция начинает давить на близлежащие нервы, возникает боль. Часто люди с грыжами страдают от болей в спине, но болевые очаги определяются прежде всего тем, в каком отсеке позвоночника возникла грыжа. Боль (также онемение, покалывание, спазмы) может ощущаться в плечах, шее, ногах, руках.
Ранее портал MedikForum.ru писал о разнообразных признаках, которые могут возникать из-за больного сердца.
Сара Джарвис
Здоровье
врач общей практики, телеведущая программ о здоровье в Великобритании
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