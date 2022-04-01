Почему болит рука: врач говорит о причинах и о том, когда срочно нужна медпомощь

«иногда боль в левой руке, возникающая без видимой причины, может быть симптомом сердечного приступа – она может указывать на инфаркт даже без проявления других его симптомов».

В пораженной руке возникло онемение.

Имеется рана, повреждение с кровотечение.

Сломанная кость видна невооруженным глазом, торчит из раны.

Рука или запястье изменили форму, изогнуты под странным углом.