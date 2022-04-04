Дефицит витамина B12: холодные руки и ноги могут быть признаком

«Без достаточного количества B12 у вас может не хватить здоровых эритроцитов для перемещения кислорода по телу. «От этого вы можете дрожать и мерзнуть, особенно в руках и ногах», - говорят в Клинике Майо.

Постоянная усталость, болезненный красный язык и нарушение зрения являются одними из наиболее распространенных симптомов дефицита B12. Однако по мере дальнейшего снижения количества эритроцитов пациенты могут обнаружить изменение температуры своего тела. Это связано с тем, что роль эритроцитов заключается в переносе кислорода по всему телу.Чем дольше количество эритроцитов остается в субоптимальном диапазоне, тем выше риск развития анемии. Следует отметить, что холодные руки и ноги обычно являются результатом плохого кровообращения, осложнения, связанного с множеством заболеваний.Диабет и ожирение, например, вызывают снижение притока крови к конечностям. Но когда холодные конечности возникают в результате низкого уровня B12, пациенты могут также испытывать покалывание или покалывание в руках и ногах.Иногда странные ощущения, онемение или слабость могут затронуть эти части тела. Но поскольку эти симптомы часто игнорируются как безобидные, у многих пациентов развивается повреждение нервов.Ранее Медикфорум писал о пользе кофе для сердца.