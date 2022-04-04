Дефицит витамина B12: холодные руки и ноги могут быть признаком
Дефицит B12 распространен среди старших возрастных групп, но растущая популярность веганства может способствовать этой проблеме. Группам риска рекомендуется повышать уровень пищевых добавок и обогащенных продуктов. Но из-за того, что тревожные признаки трудно заметить, многие случаи упускаются из виду. Одним из признаков того, что количество эритроцитов уменьшается, может быть температура ваших рук и ног.
Постоянная усталость, болезненный красный язык и нарушение зрения являются одними из наиболее распространенных симптомов дефицита B12. Однако по мере дальнейшего снижения количества эритроцитов пациенты могут обнаружить изменение температуры своего тела. Это связано с тем, что роль эритроцитов заключается в переносе кислорода по всему телу.
«Без достаточного количества B12 у вас может не хватить здоровых эритроцитов для перемещения кислорода по телу. «От этого вы можете дрожать и мерзнуть, особенно в руках и ногах», - говорят в Клинике Майо.
Чем дольше количество эритроцитов остается в субоптимальном диапазоне, тем выше риск развития анемии. Следует отметить, что холодные руки и ноги обычно являются результатом плохого кровообращения, осложнения, связанного с множеством заболеваний.
Диабет и ожирение, например, вызывают снижение притока крови к конечностям. Но когда холодные конечности возникают в результате низкого уровня B12, пациенты могут также испытывать покалывание или покалывание в руках и ногах.
Иногда странные ощущения, онемение или слабость могут затронуть эти части тела. Но поскольку эти симптомы часто игнорируются как безобидные, у многих пациентов развивается повреждение нервов.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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