Признак во время еды, который сигнализирует о прогрессирующей жировой болезни печени
Это признак цирроза — наиболее запущенной стадии жировой болезни печени, которая может привести к печеночной недостаточности и раку печени.
Жировая болезнь печени, которую также называют неалкогольной жировой болезнью печени, относится к состояниям, вызванным избытком жира в печени. Как следует из названия, это не вызвано алкоголем. Общие причины включают избыточный вес или ожирение, а также наличие диабета 2 типа.
На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не имеет никаких симптомов.
"Одним из таких симптомов является потеря аппетита. Поддерживать хорошее питание может быть сложно, если у вас цирроз печени из-за нескольких проблем, которые могут сделать прием пищи непривлекательным", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Другие симптомы:
- Чувство тошноты
- Рвота
- Боль или дискомфорт в животе или животе
- Чувство усталости
- Беспокойство
- Депрессия
- Есть маленькими, но частыми приемами пищи – понемногу и часто
- Перекусывайте, если «правильную еду» слишком сложно съесть
- Стараюсь есть немного каждые два часа
- Соблазняйте себя едой, которая вам нравится
- Не заставляйте себя есть то, что вам не нравится
- Попытка расслабиться до и после еды
- Не торопитесь с едой – хорошо пережевывайте и ровно дышите
- Пробовать холодные продукты, такие как печенье или бутерброды
- Попробуйте питательный напиток, если не любите твердую пищу
Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий