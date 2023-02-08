Признак во время еды, который сигнализирует о прогрессирующей жировой болезни печени

"Одним из таких симптомов является потеря аппетита. Поддерживать хорошее питание может быть сложно, если у вас цирроз печени из-за нескольких проблем, которые могут сделать прием пищи непривлекательным", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Чувство тошноты

Рвота

Боль или дискомфорт в животе или животе

Чувство усталости

Беспокойство

Депрессия

Есть маленькими, но частыми приемами пищи – понемногу и часто

Перекусывайте, если «правильную еду» слишком сложно съесть

Стараюсь есть немного каждые два часа

Соблазняйте себя едой, которая вам нравится

Не заставляйте себя есть то, что вам не нравится

Попытка расслабиться до и после еды

Не торопитесь с едой – хорошо пережевывайте и ровно дышите

Пробовать холодные продукты, такие как печенье или бутерброды

Попробуйте питательный напиток, если не любите твердую пищу

Жировая болезнь печени, которую также называют неалкогольной жировой болезнью печени, относится к состояниям, вызванным избытком жира в печени. Как следует из названия, это не вызвано алкоголем. Общие причины включают избыточный вес или ожирение, а также наличие диабета 2 типа.На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не имеет никаких симптомов.Питательные напитки включают цельное молоко, домашние фруктовые молочные коктейли или смузи, а также напитки, приготовленные с пищевыми добавками. Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем использовать пищевые добавки, чтобы узнать, подходят ли они вам.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

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