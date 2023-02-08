Признак во время еды, который сигнализирует о прогрессирующей жировой болезни печени

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Признак во время еды, который сигнализирует о прогрессирующей жировой болезни печени


Это признак цирроза — наиболее запущенной стадии жировой болезни печени, которая может привести к печеночной недостаточности и раку печени.


Жировая болезнь печени, которую также называют неалкогольной жировой болезнью печени, относится к состояниям, вызванным избытком жира в печени. Как следует из названия, это не вызвано алкоголем. Общие причины включают избыточный вес или ожирение, а также наличие диабета 2 типа.

На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не имеет никаких симптомов.


Гепатолог Южнова: «чувство чрезмерной сытости» сигнализирует о жировой болезни печени


"Одним из таких симптомов является потеря аппетита. Поддерживать хорошее питание может быть сложно, если у вас цирроз печени из-за нескольких проблем, которые могут сделать прием пищи непривлекательным", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Другие симптомы:
  • Чувство тошноты 
  • Рвота
  • Боль или дискомфорт в животе или животе
  • Чувство усталости 
  • Беспокойство
  • Депрессия
Если вы боретесь с потерей аппетита в результате цирроза печени, Южнова рекомендует:
  • Есть маленькими, но частыми приемами пищи – понемногу и часто
  • Перекусывайте, если «правильную еду» слишком сложно съесть
  • Стараюсь есть немного каждые два часа
  • Соблазняйте себя едой, которая вам нравится
  • Не заставляйте себя есть то, что вам не нравится
  • Попытка расслабиться до и после еды
  • Не торопитесь с едой – хорошо пережевывайте и ровно дышите
  • Пробовать холодные продукты, такие как печенье или бутерброды
  • Попробуйте питательный напиток, если не любите твердую пищу
Питательные напитки включают цельное молоко, домашние фруктовые молочные коктейли или смузи, а также напитки, приготовленные с пищевыми добавками. Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем использовать пищевые добавки, чтобы узнать, подходят ли они вам.



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