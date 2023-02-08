Чай снижает образование тромбов, снижая риск инсульта - кардиолог

«Чай хорошо известен своими свойствами для здоровья сердца, включая снижение артериального давления и антиоксидантное действие», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум

«Теперь это новое исследование выявило еще одно преимущество: натуральное соединение в чае помогает защитить сердце и мозг, уменьшая свертываемость. Это дополняет доказательства того, что у тех, кто регулярно пьет чай, меньше шансов заболеть сердечными заболеваниями или страдать от инсультов».

«Есть так много вещей, которые мы можем сделать, чтобы улучшить здоровье нашего сердца.Но пить несколько чашек чая каждый день, безусловно, один из самых простых и приятных вариантов».

Новое исследование отметило преимущества соединения чайного растения. Было показано, что соединение чайного растения, известное как цистатин, способствует «антитромботической активности». Цистатин помогает разжижать кровь, расслабляя кровеносные сосуды и препятствуя слипанию тромбоцитов.Эти преимущества для здоровья можно отнести к полифенолам, содержащимся в чае, таким как флавоноиды.Три чашки в день были связаны с 24-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также подчеркивается польза для здоровья сердца и мозга при регулярном употреблении чая.В обзоре подчеркивается, что употребление чая связано с улучшением функции сосудов и эндотелия, что может помочь снизить кровяное давление. Кроме того, употребление чая было связано с улучшением внимания и психомоторной скоростью. А употребление чая может снизить риск депрессии из-за расслабляющего эффекта L-теанина и улучшения кровообращения в мозгу.Преимущества чая для здоровья сосудов, контроля артериального давления и борьбы с окислением и воспалением, которые повреждают клетки тела, хорошо известны. Неважно, предпочитаете ли вы черный (обычный) или зеленый чай, поскольку оба они происходят из одного и того же растения и содержат большое количество полифенолов. Полифенолы являются «активными растительными соединениями, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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