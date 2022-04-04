Вместо точки G существует целая зона
Сексологи не должны использовать термин точка G, когда они говорят об определённом месте на теле женщины, стимуляция которого приносит максимальные удовольствия. На самом деле, это целая зона, которая состоит из 5 эрогенных областей.
Некоторые эксперты не признают существования точки G, а другие убеждены в том, что она все же имеется. Однако новое исследование, проведённое учёными из Англии, показывает, что на самом деле точка G должна называться зоной G. И она включает в себя не одну какую-то маленькую область на теле, а целых 5 эрогенных регионов. Утверждать о том, что точка G - это какая-то особая эрогенная зона во влагалище, при стимуляции которой женщина испытывает очень интенсивные оргазмы, все же неправильно.
На протяжении многих лет эксперты в области сексологии утверждали, что точка G находится в нескольких сантиметрах от входа во влагалища на верхней стенке этого органа. Из-за этого женщины пытались самостоятельно добиться «внеземного оргазма» при самоудовлетворении, либо направлять своих партнёров на поиск этой точки, меняя позы и интенсивность фрикций. К сожалению, далеко не многим удавалось этого добиться. И вот теперь эксперты утверждают, что в женском теле нет никакой особой точки, и речь должна идти о 5 эрогенных тканях, которые и вызывают очень приятные ощущения при занятиях сексом. К этим тканям относятся ножки клитора, луковица клитора, передуретральные железы, мочеиспускательный канал и сама передняя стенка влагалища.
Термин точка G появился благодаря немецкому гинекологу Эрнсту Грефенбергу который описал данное явление ещё в 1950-х годах. Причём не он сам придумал это название, но Грефенберг стал первым, кто якобы обнаружил эрогенную зону на передней стенке влагалища по ходу движения уретры. А собственно точкой G она уже была названа в его честь доктором Фрэнком Аддиего и коллегами, которые описывали процесс женской эякуляции в 1980-х годах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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