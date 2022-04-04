Яблоки могут распространять устойчивые к антибиотикам бактерии
Вполне возможно, что причиной кризиса с антибиотикорезистентностью являются самые обычные яблоки. Дело в том, что для сохранения их свежести и товарного вида используются фунгициды, которые и провоцируют появление устойчивых штаммов смертоносных микроорганизмов.
Яблоки могут быть одной из причин кризиса с распространением устойчивых к антибиотикам бактерий и грибков, так как их обрабатывают особыми химическими веществами, как показало совместное индийско-канадское исследование. Речь идёт о препаратах из категорий фунгицидов, которые применяются для сохранения свежести многих фруктов. Эксперты обнаружили на поверхности 13% яблок, взятых в различных торговых заведениях, присутствие микроорганизма candida аuris. Все эти яблоки длительное время хранили перед продажей, ни одно из них не было свежесобранным.
Сandida аuris впервые засекли в 2009 году, и с тех пор жертвой этих микроорганизмов стали сотни жителей Великобритании и США. Авторы исследования, по их собственному признанию, всё ещё не полностью понимают, что именно приводит к распространению данного грибка. Но, в соответствии с самой устойчивой версией, фунгициды косвенным образом дают возможность распространяться этому устойчивому к антибиотикам микроорганизму, представляющему огромную опасность для человека. Нередко данный грибок выявляют у пациентов после длительной госпитализации, он пробирается в раны, попадает в уши и кровоток, проникает в мочеполовую систему.
Причём чаще всего источником инфицирования являются какие-то больничные инструменты или оборудования вроде катетеров или грязных поверхностей. И грибок вовсе не является каким-то малоопасным, поскольку уровень летальности при его проникновении в организм человека превышает 60%, то есть умирают больше половины из тех, кто заражается с симптомами. И вот теперь его обнаруживают на поверхности яблок - одного из самых популярных фруктов в мире. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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