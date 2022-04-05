Эндокринолог рассказала о пользе магниевых ванн

«Ванны с магниевой или английской солью — это отличный способ восполнить недостаток магния в организме. Кроме того, они обладают успокаивающими свойствами, способны снимать напряжение и боли в мышцах, особенно после тренировок», — поясняет специалист.

Магниевые ванны в последнее время приобрели огромную популярность. Положительных эффектов от них действительно много, но есть и противопоказания.Ванны и вправду кажутся чудодейственными, с их помощью можно нормализовать сон, помочь организму очиститься. Также они отличаются антимикробным и противовоспалительным действием, помогают сбросить лишний вес.Процедура приготовления и приема такой ванны предельно проста. Принимать магниевую ванну желательно перед сном, в спокойной обстановке. Температура воды не должна превышать 37 градусов. За один прием можно добавлять в ванну от 300 г до 1 кг готовой магниевой соли.По желанию можно добавить в воду пару столовых ложек обычной пищевой соды. Подождать, пока соль растворится и наслаждаться домашней спа-процедурой в течение 15-20 минут. По окончании желательно ополоснуться чистой прохладной водой.Кому такие ванны не рекомендуются? Людям, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями, онкологическими заболеваниями, нарушениями нервной системы. Противопоказанием также являются гинекологические болезни, беременность и менструация. Во время обострения различных кожных заболеваний с солевыми ваннами также лучше повременить.