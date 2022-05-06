Содовые детокс-ванны: что это такое и как их принимать?

«Конечно, на первом месте здесь прием соленых минеральных вод — по стакану за полчаса до еды, без газа в теплом виде, в течение месяца. Также прекрасный результат дают и содовые ванны», — говорит доктор.

Не секрет, что состояние лимфатической системы играет ключевую роль в сохранении здоровья и укреплении иммунитета. Но помимо дренажа, наша лимфа также нуждается в ощелачивании.В сети Интернет можно найти самые разные рецепты приготовления таких ванн, но эффект один — щелочная среда активизирует работу потовых желез, благодаря которым и очищается наша лимфосистема.Визуально вы увидите, что ушли отеки, почувствуете, что расслабились мышцы, улучшилось качество сна. Особенно эффективны такие ванны после перенесенных инфекционных заболеваний.Принимать ванны желательно курсом, как минимум, 10 раз. Ежедневно, в вечернее время.⠀Температура воды не должна превышать 38°С.Перед началом процедуры важно нейтрализовать хлор. Для этого растворите в ванной шипучую таблетку витамина С дозировкой 1000 мг.Далее растворяем в воде полпачки пищевой соды и пачку соли, морской или обычной. Проконтролируйте, чтобы все хорошо растворилось. Принимать ванну полчаса.