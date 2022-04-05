Нарциссы боятся смеха над собой, но любят смеяться над другими
Уязвимые в психологическом плане нарциссы очень боятся того, что над ними будут насмехаться. При этом сами они с удовольствием смеются над другими, как показало исследование ученых из Университета Жироны.
Психологически уязвимый нарциссизм очень тесно связан с комплексом, вызываемым страхом быть отвергнутым. Оказывается, это имеет прямое отношение к смеху. Исследователи предполагают, что уязвимые нарциссы одновременно боятся того, что над ними будут смеяться, но сами получают огромное удовольствие, когда смеются над другими. Этим уязвимым нарциссам не хватает сочувствия, поэтому они жестоки по отношению к окружающим, но сами очень бояться критики в свой адрес
Отметим, что юмор - это преимущественно положительное качество для человека, но он может применяться в целях осмеяния. Люди очень переживают поддразнивания в свой адрес и смех, эти комплексы можно разделить на три составляющих: гелотофобия, гелотофилия и катагеластика. Гелотофобия - это боязнь быть осмеянным в социальных ситуациях. Гелотофилия - любовь к тому, когда над вами смеются, так как вы воспринимаете это в качестве знака признательности или успеха. Катагеластика - удовольствие, которое получают люди, смеющиеся над другими.
Было установлено, что уязвимые нарциссы являются одновременно гелотофобами и катагеластисками, то есть они испытывают удовольствие от осмеивание других и сами боятся быть осмеянными. Характерные для нарциссов враждебность и изоляция могут помочь объяснить механизмы, лежащие в основе такого поведения. Враждебность частично объясняет, почему эти люди избегают социальных ситуаций, где они могут быть отверженными и осмеянными, а с другой стороны, стремятся к тому, чтобы направлять этот смех на других. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Жироны
Здоровье
это государственный университет, который является частью государственной системы высшего образования Каталонии.
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