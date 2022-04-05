Врач-гематолог Бычкова назвала признаки рака крови на ранней стадии
Одним из ранних признаков рака крови (лейкоза) является субфебрильная температура, уточняет врач.
Врач-гематолог Светлана Бычкова назвала в интервью признаки рака крови на ранней стадии. Медик заметила, что человек, заболевший лейкозом, становится подвержен развитию анемии. Данное состояние возникает вследствие уменьшения эритроцитов.
Также в случае заболевания раком крови происходит резкое снижение уровня гемоглобина.
Говоря о других возможных признаках рака крови на ранней стадии, Бычкова добавила:
«Появляется немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1-38,0 градусов на протяжении длительного времени».
Вместе с тем врач-гематолог поделилась мнением, что наиболее эффективным способом обнаружить лейкоз на раннем этапе являются профилактические обследования крови – Светлана Бычкова посоветовала ежегодно выполнять процедуру общего анализа крови. Подобные обследования могут помочь выявить рак, если он возник, на стадии, когда еще не проявляются заметные внешние признаки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может ощущаться головная боль в обстоятельствах смертельно опасных для человека нарушений.
Светлана Бычкова
Здоровье
врач-гематолог
Комментарии
Оставить комментарий