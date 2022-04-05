Врач-гематолог Бычкова назвала признаки рака крови на ранней стадии

«Появляется немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1-38,0 градусов на протяжении длительного времени».

Врач-гематолог Светлана Бычкова назвала в интервью признаки рака крови на ранней стадии. Медик заметила, что человек, заболевший лейкозом, становится подвержен развитию анемии. Данное состояние возникает вследствие уменьшения эритроцитов.Также в случае заболевания раком крови происходит резкое снижение уровня гемоглобина.Говоря о других возможных признаках рака крови на ранней стадии, Бычкова добавила:Вместе с тем врач-гематолог поделилась мнением, что наиболее эффективным способом обнаружить лейкоз на раннем этапе являются профилактические обследования крови – Светлана Бычкова посоветовала ежегодно выполнять процедуру общего анализа крови. Подобные обследования могут помочь выявить рак, если он возник, на стадии, когда еще не проявляются заметные внешние признаки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может ощущаться головная боль в обстоятельствах смертельно опасных для человека нарушений.