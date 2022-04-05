Терапевт Романенко назвала особенности головной боли при смертоносных осложнениях
В некоторых случаях головную боль вызывают смертельно опасные осложнения, например, такие как инсульт или аневризма, напоминает врач.
В своем комментарии терапевт Татьяна Романенко напомнила, что
«головная боль может сигнализировать о надвигающемся инсульте, аневризме, ухудшении течения инфекции или развитии опухоли».
Говоря о таком смертоносном нарушении как инсульт, медик пояснила, что пострадавший человек может ощутить резкую головную боль, связанную с резким увеличением артериального давления. При этом может развиться острое нарушение мозгового кровообращения. Романенко заметила, что головная боль, возникающая в таких обстоятельствах, проявляется в сопровождении других проблем с самочувствием. Что именно может возникать.
- Тошнота.
- Помутнение сознания.
- Нарушение координации.
- Нарушение речи.
«Головная боль с нарушением сознания, потерей способности ориентироваться в пространстве».
Также врач указала на особенности головной боли, причиной которой является опухоль мозга:
«Постепенно нарастающая головная боль, которая сопровождается нарушением координации и зрения».
Еще одно потенциально смертоносное осложнение – аневризма – тоже «заявляет» о себе головной болью, когда происходит разрыв сосуда в мозге.
«У человека ничего не было, не повышалось давление, а тут резко возникла головная боль и мозговая симптоматика, нарушение координации», - сообщила об этом медик.
Романенко добавила, что все перечисленные нарушения и их симптоматика требуют оперативного обращения за медпомощью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться начинающаяся у человека деменция.
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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