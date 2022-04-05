Терапевт Романенко назвала особенности головной боли при смертоносных осложнениях

«головная боль может сигнализировать о надвигающемся инсульте, аневризме, ухудшении течения инфекции или развитии опухоли».

Тошнота.

Помутнение сознания.

Нарушение координации.

Нарушение речи.

«Головная боль с нарушением сознания, потерей способности ориентироваться в пространстве».

«Постепенно нарастающая головная боль, которая сопровождается нарушением координации и зрения».

«У человека ничего не было, не повышалось давление, а тут резко возникла головная боль и мозговая симптоматика, нарушение координации», - сообщила об этом медик.