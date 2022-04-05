Гинеколог дал 5 простых советов, которые помогут нормализовать менструальный цикл

«Старайтесь употреблять в пищу больше мяса, рыбы и сала, то есть белков и жиров, из которых образуются половые гормоны. Баланс половых гормонов — залог регулярности цикла», — отмечает врач.

Похвастаться стабильным, регулярным и безболезненным менструальным циклом, увы, могут далеко не все женщины. Причин тому может быть целое множество: от гормонального сбоя до нервного перенапряжения. Вот что по этому поводу говорит наш эксперт.Второе важное правило — ложиться спать не позднее 22.00. Во время сна вырабатывается гормон роста, который в свою очередь стимулирует выработку прогестерона. А он гарантирует безболезненность месячных.Третье — увеличивайте физическую активность, занимайтесь спортом, ходите 10000 шагов в день. Питайтесь 2-3 раза в сутки. Это поможет держать в норме инсулин.Занимайтесь любимым делом и соблюдайте регулярность половой жизни. Положительные эмоции и чувство удовлетворение снижают уровень кортизола, в результате чего улучшается кровоснабжение яичников и в целом органов малого таза.Обязательно ведите календарь менструального цикла. Сделать это можно с помощью мобильного приложения. В случае каких-либо резких изменений в календаре месячных обязательно обращайтесь к доктору.