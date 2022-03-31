Эндокринолог рассказал, почему частое питание вредит здоровью

«В следствие этого вторая половина цикла проходит под влиянием дефицита прогестерона, который должен был вызвать трансформацию эндометрия в матке. Как итог — нет менструации. Какое решение? Переходить на двух-трехразовый режим питания и никаких перекусов. В качестве „перекуса“ может быть только вода», — говорит доктор.

Частые перекусы провоцируют скачки инсулина, концентрация которого в крови будет только нарастать. Когда инсулина много, клетка получает сигнал о том, что делиться нужно быстро. В результате капсула яичников становится толще, и дальше по цепочке: овуляция не происходит просто потому, что фолликул не в состоянии лопнуть.Важно не только то, сколько и когда мы едим, но и что. Нормализовав питание, можно решить не только проблему с инсулинорезистентностью, но и многие другие проблемы со здоровьем.Чтобы улучшить производство половых гормонов, нужно добавить в рацион больше полезных жиров. Они также необходимы организму для строительства новых клеток, оболочки которых состоят именно из жиров. Меню, лишенное жиров, серьезно бьет по иммунитету. Всасывание и усвояемость жиров улучшится, если не будет застоев желчи.Необходимо включить в меню продукты, богатые железом. Это будет хорошей профилактикой анемии.⠀Без железа кислород не сможет нормально поступать к клеткам. А если есть кислородное голодание, откуда браться энергии?Чтобы не бояться анемии, добавьте в рацион мясо, субпродукты, гречку. Мешают всасыванию железа кофе, чай, алкоголь, молоко и газированные напитки.Если все сделать, соблюдая рекомендации доктора, можно не только нормализовать менструальный цикл, но и получить чистую кожу и существенно повысить свои внутренние энергетические ресурсы.⠀