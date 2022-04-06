Как не потерять время при инсульте
От скорости обращения к врачу зависит исход инсульта - чем быстрее приедет скорая, тем лучше. Вот почему крайне важно не упустить те признаки, которые подает организм.
У нас есть окно приблизительно в четыре часа между появлением симптомов инсульта и временем начала оказания врачебной помощи, при котором еще можно полностью восстановить здоровье человека. Поэтому не стоит медлить ни секунды с вызовом врачей, если у вас появились проблемы с устойчивостью и зрением, слабость лицевых мышц (к примеру, опадение половины лица), слабость рук, проблемы с речью (неожиданно нечеткое произношение слов, либо путанность при построении предложений, бессмыслица вместо нужных определений). В случае ишемического инсульта, вызванного тромбом, время - это все.
Период окна для проведения механической тромбэктомии составляет 6 часов, когда инсульт возникает из-за закупорки крупной артерии в передней части мозга, и 12 часов - в задней части мозга. Тромб вытаскивают или пробивают, чаще всего, за счет малоинвазивных манипуляций, иногда под общим, а порой и под местным наркозом. В случае легкого и среднего течения инсульта можно обойтись без хирургии - за счет мощных доз антикоагулянтов, которые растворят закупорку.
Если время упущено, мозг получит необратимые повреждения из-за гипоксии или кислородного голодания. Какие-то его зоны отомрут и не факт, что их роль примут на себя другие. А это означает инвалидность - пожизненные нарушения речи, подвижности, параличи конечностей, другие психоневрологические нарушения. Вот почему так важно никогда не медлить с обращением к врачам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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