Реабилитолог рассказал, как научиться заново ходить после инсульта

«Конечно, это происходит не быстро. Иногда тяжело дается каждый шаг, каждое новое движение. Многие допускают ошибки и как бы это ни звучало странно, осваивают неправильную походку», — говорит специалист.

Людям, перенесшим инсульт, приходится заново учиться буквально всему, чтобы не остаться прикованными к постели. Ходьба — это то, что пациенты начинают осваивать одним из первых после победы над страшной болезнью.Одни из признаков нездоровой постинсультной походки — перекос корпуса, боязнь перенести вес на пораженную конечность, подпрыгивание здоровой ногой,⠀приставной шаг вперед, страх пройти⠀даже короткую дистанцию.Какие правила важно соблюдать в период восстановления? Основа всего — это желание. Без цели не будет результата. Необходимо создать мотивацию — для чего и ради чего нужно заново научиться ходить. Большую цель лучше на первых этапах делить на более мелкие и простые.Каждый день нужно укреплять умение твердо находиться в положении стоя или сидя. Именно умение сохранять статическое положение своего тела в меняющихся условиях позволит в любой момент сохранить равновесие и удержаться на ногах при ходьбе.Также важно постоянно укреплять мышцы пресса, спины, рук и ног. Во время вертикального перемещения в пространстве включается огромное количество мышц-стабилизаторов туловища. Ежедневная работа над улучшение контроля над своими движениями со временем даст положительную динамику.