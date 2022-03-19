Реабилитолог раскрыл девять способов, как избежать инсульта

«Совершайте регулярные прогулки. А еще лучше три раза в неделю ходить в спортзал. Давно доказана связь между гиподинамией и нарушением мозгового кровообращения».

Первое и самое главное — необходимо контролировать артериальное давление. Многие игнорируют это правило и упускают тот момент, когда гипертензию можно еще лечить. А именно повышенное давление является предвестником инсульта.⠀Следите за питанием. Повышенный уровень холестерина сужает сосуды, в том числе головного мозга. Чтобы не допустить этого, сократите в рационе животные жиры.Откажитесь от вредных привычек. В частности, у курильщиков риск умереть от инсульта в шесть раз выше.От алкоголя также желательно отказаться. Если совсем невмоготу, выбирайте красное вино.Постарайтесь сократить потребление соли. Норма — 3 г в день. Это поможет снизить риск развития инсульта на 22%.Вместо чая и кофе пейте натуральные соки. Они снижают риск развития инсульта за счет высокого содержания в них витамина С.Постарайтесь устранить или минимизировать стресс. Длительный стресс является частой причиной гипертензии — повышенного артериального давления, которое и приводит к инсульту.Старайтесь контролировать вес и не поправляться. Лишний вес ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушению мозгового кровообращения.