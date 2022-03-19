Реабилитолог раскрыл девять способов, как избежать инсульта

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Инсульт, мозг

Доктор-реабилитолог Александр Ефимовский поделился советами, которые помогут предотвратить инсульт и вегето-сосудистую дистонию.⠀

Первое и самое главное — необходимо контролировать артериальное давление. Многие игнорируют это правило и упускают тот момент, когда гипертензию можно еще лечить. А именно повышенное давление является предвестником инсульта.⠀

Следите за питанием. Повышенный уровень холестерина сужает сосуды, в том числе головного мозга. Чтобы не допустить этого, сократите в рационе животные жиры.

Откажитесь от вредных привычек. В частности, у курильщиков риск умереть от инсульта в шесть раз выше. 

От алкоголя также желательно отказаться. Если совсем невмоготу, выбирайте красное вино.

Постарайтесь сократить потребление соли. Норма — 3 г в день. Это поможет снизить риск развития инсульта на 22%.

«Совершайте регулярные прогулки. А еще лучше три раза в неделю ходить в спортзал. Давно доказана связь между гиподинамией и нарушением мозгового кровообращения».

Вместо чая и кофе пейте натуральные соки. Они снижают риск развития инсульта за счет высокого содержания в них витамина С.

Постарайтесь устранить или минимизировать стресс. Длительный стресс является частой причиной гипертензии — повышенного артериального давления, которое и приводит к инсульту.

Старайтесь контролировать вес и не поправляться. Лишний вес ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушению мозгового кровообращения.
Александр Ефимовский
Александр Ефимовский
ЗОЖ
Реабилитолог, эксперт по восстановлению после инсульта
Теги : Александр Ефимовский, инсульт, профилактика