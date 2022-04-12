Реабилитолог ответил, можно ли заново научиться писать после тяжелого инсульта

«Нет ничего невозможного. Есть только упорство, упрямство и регулярность правильных восстановительных мероприятий. Прежде, чем приступить к эффективному развитию движений кисти и пальцев, следует обратить внимание сперва на работу мышц всей остальной руки, а в особенности, грудных и мышц вокруг лопатки», — говорит эксперт.⠀

Поскольку мелкая моторика и связанные с ней навыки занимают существенную часть клеток головного мозга, потерянные в результате инсульта навыки письма — одни из самых сложных для восстановления.Доктор отмечает, что без правильно сформированного фундамента руки не получится освоить более мелкие и детализированные движения. Первым делом нужно научиться выполнять и отработать базовые движения.То есть начинать восстановление нужно не с кисти и пальцев, а с плечевого и локтевого суставов. А уже после, когда на этом уровне будут успехи, можно браться и за отработку движений кисти. ⠀Одно из упражнений, которое можно предложить пациенту, — попробовать обводить крупные цифры и буквы, заранее написанные на листе бумаги. При этом задействовать нужно всю руку, а не только пальцы. На первый взгляд, простое упражнение дает отличный эффект.⠀