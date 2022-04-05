Симптомы, при которых надо срочно бежать к кардиологу
Врач-кардиолог Диана Новикова перечислила признаки, при наличии которых нужно обязательно обратиться за консультацией к специалисту.
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Доктор отмечает, что Россия давно относится к странам с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. У нас кардиологические патологии встречаются примерно в пять раз чаще, чем в других странах. Печальная статистика — каждый второй в РФ умирает от инфаркта или инсульта.
«Единого списка анализов для проверки сердца не существует, все зависит от жалоб пациента и течения болезни. Но есть симптомы, при наличии которых нужно обязательно сходить к врачу», - поясняет специалист.
Итак, не игнорируйте обследование, если у вас есть одышка при небольшой физической нагрузке. Периодический дискомфорт за грудиной, перебои в работе сердца, неритмичное сердцебиение, обмороки, дневная сонливость, ночной храп, частые отеки конечностей и боль в икрах — тоже повод забеспокоиться.
О проблемах также свидетельствует ухудшение памяти, снижение работоспособности, постоянная слабость, быстрая утомляемость. Поводом для планового визита к доктору является наличие сахарного диабета, повышенное артериальное давление, высокий холестерин, а также если вы заядлый курильщик.
Кардиолог подробно расспросит жалобы, проведет осмотр, при необходимости назначит ЭКГ. Также доктор оценит дополнительные факторы, которые могут повлиять на выбор тактики лечения.
Диана Новикова
Здоровье
Врач-кардиолог, доцент медицинских наук, Член ESC🇪🇺
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