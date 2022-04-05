Симптомы, при которых надо срочно бежать к кардиологу

«Единого списка анализов для проверки сердца не существует, все зависит от жалоб пациента и течения болезни. Но есть симптомы, при наличии которых нужно обязательно сходить к врачу», - поясняет специалист.

Доктор отмечает, что Россия давно относится к странам с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. У нас кардиологические патологии встречаются примерно в пять раз чаще, чем в других странах. Печальная статистика — каждый второй в РФ умирает от инфаркта или инсульта.Итак, не игнорируйте обследование, если у вас есть одышка при небольшой физической нагрузке. Периодический дискомфорт за грудиной, перебои в работе сердца, неритмичное сердцебиение, обмороки, дневная сонливость, ночной храп, частые отеки конечностей и боль в икрах — тоже повод забеспокоиться.О проблемах также свидетельствует ухудшение памяти, снижение работоспособности, постоянная слабость, быстрая утомляемость. Поводом для планового визита к доктору является наличие сахарного диабета, повышенное артериальное давление, высокий холестерин, а также если вы заядлый курильщик.Кардиолог подробно расспросит жалобы, проведет осмотр, при необходимости назначит ЭКГ. Также доктор оценит дополнительные факторы, которые могут повлиять на выбор тактики лечения.