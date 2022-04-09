На каком боку лучше спать для здорового сердца?

«Дети чаще предпочитают спать, лежа на животе, взрослые — на боку. Это происходит всилу возрастных изменений опорно-двигательного аппарата: потеря гибкости позвоночника, тяжелее поднять грудную клетку во время дыхания и сердечно-сосудистой системы. Может возникать ощущение, что „сердце бьется о грудную клетку“», — говорит специалист.

В первую очередь, доктор отмечает, что здоровый человек, у которого нет никаких жалоб, может спать на любом боку и в любой удобной для него позе.Эксперт обращает внимание, что людям, страдающим ишемической болезнью сердца, а также аритмией, нужно учитывать определенные особенности. Например, пациенты с сердечной недостаточностью нередко отмечают увеличение одышки, когда спят на левом боку. Им лучше спать на правом.Спать на правом боку сердечникам полезнее и по ряду других причин. В таком положении уменьшается диаметр левого предсердия, снижается нагрузка на желудочки сердца, падает легочное капиллярное и венозное давление.Также в положении на правом боку уменьшается тонус симпатической и парасимпатической нервной системы. Увеличиваются функции левого и правого желудочков. Уменьшается выраженности апное (храп), что особенно важно для пациентов с аритмией.Но в то же время доктор отмечает, что пречисленные выше рекомендации касаются только тех случаев, в которых идет речь о заболеваниях сердца. При ряде других патологий, наоборот, будет полезнее спать на левом боку.