Почему после еды болит голова: ответ гастроэнтеролога

«На самом деле существуют так называемые продукты-провокаторы. Сюда можно отнести продукты, богатые гистамином и тирамином. Это любимая многими квашеная капуста, сыры бри и камамбер, вино, шоколад, пиво, бананы, авокадо. Содержащиеся в них активные вещества могут оказывать влияние на тонус сосудов и вызывать головную боль», — пояснила эксперт.

Иногда даже такой приятный и полезный процесс, как приём пищи, может провоцировать головные боли. Увы, так бывает. Мало кто из нас догадывается, какие факторы приводят к таким последствиям, и даже не связывают мигрень с едой.Выше перечисленные причины — далеко не единственные из возможных и часто встречающихся. Провоцировать головную боль способен также избыток сахара. От сладкого скачет вверх уровень сахара в крови, но потом он с такой же скоростью падает. Колебания могут легко приводить к головокружению.Избыток соли тоже способен вызывать головную боль. Те, кто предпочитает слишком соленую пищу, гораздо чаще жалуются на приступы головной боли.И еще одна причина — употребление в пищу слишком холодных продуктов и напитков. Например, проглоченное залпом мороженое или холодный коктейль спазмируют сосуды, кровоток ухудшается, а вместе с ним и снабжение клеток мозга кислородом.Провоцировать головную боль могут слишком редкие приемы пищи и обезвоживание организма. Выстраивайте свой дневной рацион правильно и пейте больше жидкости.⠀⠀