Аллергия на солнце: что делать?

«Аллергии нет, а реакция на солнце есть. Что делать? Когда мы видим реакцию кожи в виде покраснения, это говорит о выходе токсинов из лимфатической системы на поверхность кожи. И солнце в данном случае стало просто катализатором, а не первопричиной. То есть интоксикация и аллергия уже были и до того, на солнце все это просто проявилось, благодаря УФ-лучам», — поясняет эксперт.

Эксперт утверждает, что на самом деле аллергии на солнце не существует. Аллергия — это реакция нашего иммунитета на проникший внутрь аллерген. Солнце аллергеном не является, поскольку оно не проникает в наш организм, а действует опосредованно.Откуда же взялись эти самые токсины? Они постепенно накапливались из-за неправильного питания, употребления пищевых аллергенов, из-за нехватки витаминов и минералов.Главный инструмент на пути выздоровления — коррекция питания. В первую очередь, нудно избавиться от пищевых аллергенов, научиться правильно сочетать продукты между собой в рамках одного приема пищи. Обязательно пить больше чистой воды, так токсины будут активнее выводиться из организма.Не лишним будет сдать анализы на аллергены и узнать свои риски. Также важно заниматься своим кишечником, периодически устраивать программы чистки и детокса, особенно, если процессы воспаления уже на лицо. И конечно, восполнить дефициты витаминов и минералов: Д, кальция и магния.