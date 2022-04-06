Кишечные бактерии могут способствовать устойчивости к лекарствам от гипертонии

«Мы все еще находимся на ранней стадии исследования этой связи. Однако наши текущие результаты показывают, что один и тот же препарат может иметь разную эффективность у пациентов», — отмечает Ян.

Гипертония — одно из самых распространенных заболеваний в мире. При этом около 20 % пациентов имеют резистентную форму. Ученые не понимают до конца, что формирует данную устойчивость к препаратам, снижающим давление, однако новое исследование показывает, что важным фактором может быть определенная кишечная бактерия.Доктор Тао Ян доцент Университета Толедо отмечает, что понимание взаимосвязи между кишечным микробиомом и эффективностью лекарств может предложить новые подходы лечения людей с резистентной гипертонией.Изучая кишечный микробиом крыс, Ян и его коллеги обнаружили, что бактерии, известные как Coprococcus, способствуют устойчивости к ингибиторам АПФ, одному из основных классов лекарств, используемых для лечения высокого кровяного давления. Ян и его коллеги вводили крысам с высоким кровяным давлением однократную дозу ингибитора АПФ хинаприла. Они обнаружили, что препарат более эффективно снижает артериальное давление у крыс с гипертонией и низким разнообразием кишечного микробиома.С помощью дополнительных экспериментов ученые обнаружили, что Coprococcus действительно может расщеплять хинаприл. Они также заметили, что введение Coprococcus и хинаприла крысам с гипертонией снижало кровяное давление меньше, чем введение одного хинаприла.Ранее специалисты рассказали, какие пристрастии сигналят об анемии