Страсть к необычным продуктам может сигналить об анемии

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Желание есть лед может сигнализировать об анемии

Тяга к определенной еде может возникать по целому ряду причин: физических, когнитивных и эмоциональных. Однако порой необычные желания сигнализируют о проблемах в организме, в частности, о недостатке железа. Например, желание употреблять лед.

Раджив К. Прути, представитель клиники Мэйо подчеркивает, что недостаток железа часто выражается странными пристрастиями в еде. Людям хочется пожевать лед, глину, почву или бумагу. Как показало исследование, опубликованное в журнале American Family Physician, дефицит железа является наиболее распространенным нарушением во всем мире.

У пациентов с железодефицитной анемией в крови отсутствует достаточное количество здоровых эритроцитов. Это влияет на гемоглобин — молекулы, переносящие кислород по организму. В результате ткани ослабляются и не могут нормально функционировать.

Дефицит железа может затронуть любого, но чаще встречается у женщин, особенно при беременности, кормлении грудью и обильной менструации. Люди с железодефицитной анемией часто сталкиваются с усталостью, слабостью или одышкой. Кроме этого среди симптомов выделяют:
  • боль в груди;
  • учащенное сердцебиение;
  • плохой аппетит;
  • головную боль;
  • головокружение.
У некоторых людей с анемией кожа становится бледнее, начинают выпадать волосы, ломаются ногти, а конечности часто бывают холодными. Поскольку эти симптомы не уникальны и могут сигнализировать не только об анемии, но и о других проблемах со здоровьем, важно обратиться к врачу, чтобы сдать анализ крови.

Ранее специалисты предупредили об опасности популярного вида чая.
Раджив К. Прути
Раджив К. Прути
Здоровье
Консультант отделения гематологии клиники Мэйо
Теги : анемия, Железодефицитная анемия, гемоглобин