Страсть к необычным продуктам может сигналить об анемии
Тяга к определенной еде может возникать по целому ряду причин: физических, когнитивных и эмоциональных. Однако порой необычные желания сигнализируют о проблемах в организме, в частности, о недостатке железа. Например, желание употреблять лед.
Раджив К. Прути, представитель клиники Мэйо подчеркивает, что недостаток железа часто выражается странными пристрастиями в еде. Людям хочется пожевать лед, глину, почву или бумагу. Как показало исследование, опубликованное в журнале American Family Physician, дефицит железа является наиболее распространенным нарушением во всем мире.
У пациентов с железодефицитной анемией в крови отсутствует достаточное количество здоровых эритроцитов. Это влияет на гемоглобин — молекулы, переносящие кислород по организму. В результате ткани ослабляются и не могут нормально функционировать.
Дефицит железа может затронуть любого, но чаще встречается у женщин, особенно при беременности, кормлении грудью и обильной менструации. Люди с железодефицитной анемией часто сталкиваются с усталостью, слабостью или одышкой. Кроме этого среди симптомов выделяют:
- боль в груди;
- учащенное сердцебиение;
- плохой аппетит;
- головную боль;
- головокружение.
Ранее специалисты предупредили об опасности популярного вида чая.
Раджив К. Прути
Здоровье
Консультант отделения гематологии клиники Мэйо
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