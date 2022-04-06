Аутоиммунные нарушения: признаки того, что ваше тело атакует само себя
В случае аутоиммунных нарушений иммунная система может фактически атаковать собственные ткани и органы тела, вызывая появление разных симптомов, от неприятных до изнурительных.
Боль в суставах. Когда иммунная система атакует слизистую оболочку суставов и заставляет ее воспаляться, это может указывать на ревматоидный артрит (РА). В то же время люди, страдающие РА, не всегда испытывают боли и отек в суставах – ревматоидный артрит может повреждать самые разные системы организма, включая кожу, глаза, легкие, сердце, кровеносные сосуды.
Воспаление. Процесс воспаления, сопровождаемый покраснением, жаром, болью, отечностью, также является одним из признаков того, что тело атакует само себя, ошибочно воспринимая собственные ткани за чужеродные. Воспаление является отличительной чертой ряда аутоиммунных состояний, наиболее распространенным из которых является волчанка – сложное заболевание, чаще всего диагностируемое у женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Оно имеет широкий спектр симптомов, включая усталость, лихорадку, боль в суставах и их скованность, сыпь на лице.
Онемение или покалывание. Врачи говорят, что онемение и покалывание нередко оказываются первыми признаками рассеянного склероза. Данное аутоиммунное заболевание характеризуется тем, что иммунная система начинает уничтожать здоровые клетки оболочки, покрывающей нервы. Помимо онемения и покалывания, симптомами рассеянного склероза являются проблемы со зрением (часто затрагивают только один глаз), нарушения равновесия, трудности при ходьбе, скованность или слабость в конечностях, сильная утомляемость.
Проблемы с пищеварением. Боли в животе, диарея, кровь в стуле, усталость и потеря веса могут преследовать тех, кто страдает от болезни Крона, возникающей, когда иммунная система атакует пищеварительный тракт, вызывая хроническое воспаление. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых, и способны затронуть любую часть тонкой или толстой кишки.
Проблемы с кожей. Ими проявляются такие аутоиммунные заболевания, как псориаз и волчанка. При волчанке возникает красная сыпь в виде бабочки, которая затрагивает нос и обе щеки. При псориазе клетки кожи тела переходят в режим перепроизводства и накапливаются, образуя грубые, красные или чешуйчатые участки.
Высокий сахар в крови. Данный признак может говорить, что возник диабет 1 типа, который тоже является результатом аутоиммунных нарушений, способствующих воспалению поджелудочной железы. Чаще всего его диагностируют в детстве, но данный тип диабета может развиться в любом возрасте. В его случае иммунная система разрушает клетки поджелудочной, ответственные за выработку инсулина – гормона, помогающего организму перерабатывать сахар и превращать его в энергию.
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