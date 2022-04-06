Предупреждение о диабете: 3 признака на ногах, которые не следует игнорировать
Эксперты рекомендуют ежедневно внимательно осматривать ноги, чтобы своевременно замечать изменения, предупреждающие о диабете.
При повышенном риске диабета следить за своими ногами важно, поскольку именно они часто страдают от последствий повышенного уровня сахара в крови, который характерен для этого заболевания. В результате «засахаривания» крови возникают проблемы с кровообращением, повреждаются нервы – это делает ноги, ежедневно подвергающиеся нагрузкам, особенно уязвимыми: на них часто появляются так называемые «красные флаги», признаки, предупреждающие о серьезных нарушениях.
«Всегда внимательно осматривайте свои ноги. Заметив, что что-то выглядит или ощущается по-другому, обратитесь к терапевту. Некоторые признаки на ногах вы никогда не должны игнорировать», - отмечают эксперты.
Инфекционное воспаление. Покраснение, повышение температуры, отек в ноге свидетельствуют об ущербе, который наносится организму неконтролируемо высоким уровнем сахара в крови, который остается таковым длительное время.
«Диабет снижает приток крови к конечностям, делая ноги уязвимыми для инфекций».
Порезы, другие повреждения. Люди, подверженные риску диабета, должны особенно тщательно следить за порезами, болезненными или красными пятнами, волдырями, вросшими ногтями, язвами, так как все это может привести к инфекции. Последствия инфекции, развивающейся на фоне повышенного сахара в крови и возможного диабета (например, недиагностированного), могут быть очень серьезными и тяжелыми. Особенно опасны в этом плане долго не заживающие порезы, царапины, ранки.
Незамеченные травмы. При диабете часто возникает периферическая невропатия, означающая повреждение нервов на участках тела, до которых особенно плохо доходит загустевшая от сахара кровь. Это уменьшает способность чувствовать температуру и боль, то есть, повышает риск того, что получив повреждение, человек его не заметит. Вот почему в том числе важно следить за своими ногами. Если вы увидите травмированный участок на ноге, который не вызвал боли, игнорировать этого нельзя, нужно проконсультироваться с врачом, поскольку он может быть предупреждением об имеющемся диабете.
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