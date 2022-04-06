Предупреждение о диабете: 3 признака на ногах, которые не следует игнорировать

«Всегда внимательно осматривайте свои ноги. Заметив, что что-то выглядит или ощущается по-другому, обратитесь к терапевту. Некоторые признаки на ногах вы никогда не должны игнорировать», - отмечают эксперты.

«Диабет снижает приток крови к конечностям, делая ноги уязвимыми для инфекций».