Слизь от молока: миф или реальность?
Врач-аллерголог, иммунолог Ольга Жоголева объяснила, как потребление молока может влиять на хронический ринит или синусит.
Некоторые пациенты, страдающие этими заболеваниями, отмечают, что от потребления молочных продуктов количество слизи увеличивается. Неужели молоко вызывает аллергию?
«Аллергия на белки молока действительно может проявляться обильными выделениями из носа, но эти симптомы чаще всего сопровождаются другими проявлениями: крапивница, отек, затруднение дыхания, рвота. Эти симптомы являются частью тяжелой генерализованной аллергической реакции — анафилаксии. Если кроме насморка или стекания слизи в глотку, после употребления молока ничего не беспокоит, вряд ли это аллергия», — говорит специалист.
В чем же тогда причина? Связь между употреблением молочных продуктов и образованием слизи в организме действительно есть. Слизи не становится больше, просто она густеет, и поэтому становится более заметной. Это связано с особенностями состава молока.
Если из меню исключить молоко, причина появления слизи не исчезнет. Важно понимать, что слизь возникает по каким-то другим причинам. Молоко просто делает ее для вас более заметной. А причины могут быть разные: сухость воздуха дома, хронический синусит или аллергический ринит.
Поэтому заметив у себя такие симптомы после употребления молочных продуктов, обратитесь к врачу, чтобы найти истинную причину. Исключив молоко, убедитесь, что вы компенсируете его отсутствие другими источниками кальция. Установив истинную причину слизеобразования, вы сможете снова вернуть молочные продукты в свой ежедневный рацион.
Ольга Жоголева
Здоровье
Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук
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