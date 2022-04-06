Слизь от молока: миф или реальность?

«Аллергия на белки молока действительно может проявляться обильными выделениями из носа, но эти симптомы чаще всего сопровождаются другими проявлениями: крапивница, отек, затруднение дыхания, рвота. Эти симптомы являются частью тяжелой генерализованной аллергической реакции — анафилаксии. Если кроме насморка или стекания слизи в глотку, после употребления молока ничего не беспокоит, вряд ли это аллергия», — говорит специалист.

Некоторые пациенты, страдающие этими заболеваниями, отмечают, что от потребления молочных продуктов количество слизи увеличивается. Неужели молоко вызывает аллергию?В чем же тогда причина? Связь между употреблением молочных продуктов и образованием слизи в организме действительно есть. Слизи не становится больше, просто она густеет, и поэтому становится более заметной. Это связано с особенностями состава молока.Если из меню исключить молоко, причина появления слизи не исчезнет. Важно понимать, что слизь возникает по каким-то другим причинам. Молоко просто делает ее для вас более заметной. А причины могут быть разные: сухость воздуха дома, хронический синусит или аллергический ринит.Поэтому заметив у себя такие симптомы после употребления молочных продуктов, обратитесь к врачу, чтобы найти истинную причину. Исключив молоко, убедитесь, что вы компенсируете его отсутствие другими источниками кальция. Установив истинную причину слизеобразования, вы сможете снова вернуть молочные продукты в свой ежедневный рацион.