Сбой сердечного ритма: кардиолог назвал причины

«Аритмия — это патологическое состояние, при котором нарушается частота сердцебиения, ритм и последовательность сокращения сердца. Нормальным сердечным ритмом считается частота сокращений от 60 до 80 ударов в минуту. Важно, что интервалы между импульсами должны быть примерно одинаковыми», — говорит эксперт.

Нарушение сердечного ритма — достаточно частая проблема, с которой сталкиваются люди разного возраста. При этом перебои могут проявляться по-разному. Кто-то ощущает замирание или паузу в работе сердца, кто-то наоборот учащенные толчки.Причин появления аритмии множество. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и повышенное давление, и сахарный диабет. Нередко спровоцировать сбой ритма могут нарушения в работе эндокринной системы, различные новообразования, травмы.Неправильный образ жизни также является одной из причин нарушенного сердечного ритма, как и чрезмерные физические нагрузки.Предупредить аритмию можно, следуя простым правилам:⠀старайтесь вести здоровый образ жизни, наладьте питание, сократите потребление алкоголя, а лучше откажитесь от него совсем.По возможности уменьшите объемы чая и кофе, который выпиваете в течение дня. Разнообразьте меню продуктами, которые содержат много магния и калия. Сердце очень «любит» эти минералы.Не ленитесь каждый день делать хотя бы короткую физическую разминку и чаще гулять на свежем воздухе в любое время года. Не впадайте в эмоции, старайтесь сохранять эмоциональное равновесие.Контролируйте сахар и холестерин. Старайтесь держать вес тела в норме. Ожирение — один из провоцирующих факторов для заболеваний сердца.