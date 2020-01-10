Внезапное сердцебиение: кардиолог Эллен Хоффманн объяснила, когда это очень опасно
Сбой сердечного ритма и внезапное сердцебиение во многих случаях безвредны, но существуют симптомы, которые говорят, что случившееся нарушение отнюдь не безопасно.
Кардиолог и эксперт Немецкого фонда сердца Эллен Хоффманн рассказала, что помогает определить опасность ситуации с возникшим сердцебиением. Об этом сообщается на портале Focus.de.
«Стресс, недосыпание, а также некоторые болезни могут заставить наше сердце на короткое время потерять привычный ритм. Когда внезапное сердцебиение считается опасным? Пациенты часто задают мне этот вопрос»,- рассказала доктор Хоффманн.
По словам кардиолога, большинство неожиданных сердцебиений безвредны. Однако, если сбой сердечного ритма случился у человека впервые, ему следует посетить врача и обследоваться, чтобы исключить те вероятные опасные нарушения, которые могли спровоцировать этот неприятный симптом.
Кроме того, проверки у медиков требуют случаи, когда сердцебиение случается несколько раз в течение дня, возникает без всякой связи с физической нагрузкой, длится более 30 секунд, или если помимо него появляются дополнительные симптомы. К ним относятся:
- головокружение,
- дезориентация,
- внезапная боль за грудиной,
- одышка.
«В этих случаях врач должен осмотреть человека как можно скорее. Необходимо уточнить, имеется у него заболевание сердечно-сосудистой системы или же нарушение обмена веществ», - заметила Эллен Хоффманн.
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