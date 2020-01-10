Внезапное сердцебиение: кардиолог Эллен Хоффманн объяснила, когда это очень опасно

«Стресс, недосыпание, а также некоторые болезни могут заставить наше сердце на короткое время потерять привычный ритм. Когда внезапное сердцебиение считается опасным? Пациенты часто задают мне этот вопрос»,- рассказала доктор Хоффманн.

головокружение,

дезориентация,

внезапная боль за грудиной,

одышка.

«В этих случаях врач должен осмотреть человека как можно скорее. Необходимо уточнить, имеется у него заболевание сердечно-сосудистой системы или же нарушение обмена веществ», - заметила Эллен Хоффманн.