Как быстрее восстановиться при простуде: эксперт называет 5 доступных средств

«То, что помогает облегчать симптомы простуды, связано с личными предпочтениями: разным людям могут подходить супы, бульоны или мед с лимоном. В сущности, нет какого-то известного домашнего средства, которое было бы лучше, чем другие».

«умеренно горячий чай, вода, куриный суп и другие жидкости помогают избежать обезвоживания, что важно, если имеется жар».