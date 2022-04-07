Как быстрее восстановиться при простуде: эксперт называет 5 доступных средств
Для лечения простуды нет единственного лекарства, но некоторые средства помогают облегчить неприятные симптомы и быстрее восстановиться.
Многие люди сегодня заболевают простудой, наиболее распространенные симптомы инфекции включают заложенность носа, головные боли, кашель и дискомфорт в горле. По словам специалистов, большинство этих нарушений не поддаются быстрому излечению. Но все же есть средства, которые могут смягчать неблагополучные симптомы, улучшать самочувствие, легче переносить простудный дискомфорт, эффективнее восстанавливаться.
Доктор Рэйчел Уорд из Медицинского центра Вудлендс рассказала в интервью:
«То, что помогает облегчать симптомы простуды, связано с личными предпочтениями: разным людям могут подходить супы, бульоны или мед с лимоном. В сущности, нет какого-то известного домашнего средства, которое было бы лучше, чем другие».
Бульон. Супы и бульоны приятно согревают, уже этого бывает достаточно, чтобы почувствовать себя лучше. Но также они имеют определенные питательные преимущества. Костный бульон, по словам эксперта, полон питательных веществ, включая желатин, коллаген, множество витаминов и минералов, которые питают пищеварительную систему, улучшая ее способность бороться с инфекцией.
Свежий воздух. Еще одно доступное средство, которое приносит много физических и психических преимуществ. По словам доктора Рэйчел Уорд, когда организм ведет борьбу с простудой, ему для регулирования иммунного ответа необходим витамин D. В холодные месяцы у многих людей возникает дефицит витамина D, потому что они проводят много времени дома, избегая солнечных лучей. Медик констатирует: нужно ежедневно выходить на улицу и гулять не менее 15 минут в день, даже если холодно.
Мед и лимон. Ложка меда и свежевыжатый лимонный сок не избавят вас от симптомов, если уже простудились. Но они могут облегчать боль в горле – для этого, например, мед можно смешать с теплой водой и соком свежего лимона.
Много жидкости. Увлажнение необходимо для поддержания функционирования организма в любое время, но особенно важно, когда вы боретесь с инфекционной болезнью. Эксперт отмечает, что
«умеренно горячий чай, вода, куриный суп и другие жидкости помогают избежать обезвоживания, что важно, если имеется жар».
Доктор Уорд подчеркнула, что, заботясь о себе, употребляя достаточное количество жидкости, принимая парацетамол для снижения температуры, а также отдыхая, люди помогают себе быстрее восстанавливаться в случаях простуды. Также врач советует избегать кофеина, алкоголя: они усиливают вывод жидкости из организма, мешают сну.
Витамин C. Обзор исследований 2013 года показал, что регулярный прием добавок с витамином С от одного до двух граммов в день сокращает продолжительность простуды, хотя и не слишком значительно: у взрослых людей – примерно на 8 процентов, у детей – на 14 процентов. В то же время начинать употреблять больше витамина С при простуде не следует – это все равно неэффективно, к тому же может давать побочные эффекты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают нормализовать самочувствие при гипотонии.
Рэйчел Уорд (Rachel Ward)
Здоровье
врач общей практики
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