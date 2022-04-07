Низкое давление: лучшие продукты для нормализации самочувствия при гипотонии

Головокружение.

Дурнота, обморочное состояние.

Слабость.

Нечеткое зрение.

Тошнота.

Учащенное дыхание.

Бледность, пот на коже.

Проблемы с концентрацией.

Спутанное сознание.

«В тех случаях, когда человеку становится резко плохо, он бледнеет, покрывается испариной, быстро и неглубоко дышит, – ему необходима медицинская помощь, следует как можно скорее обратиться к врачу».