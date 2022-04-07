Низкое давление: лучшие продукты для нормализации самочувствия при гипотонии
Низкое кровяное давление может быть особенностью отдельного организма или же возникает как последствие имеющихся у человека патологий.
Когда систолическое и диастолическое показания давления находятся в пределах от 90/60 до 120/90, это называется нормальным артериальным давлением. Показатели, опускающиеся ниже этих отметок, свидетельствуют о низком кровяном давлении или гипотонии.
Человек может быть гипотоником в силу врожденных физиологических особенностей работы организма, или, например, его давление понижается при каких-то обстоятельствах: среди них – изменение положения тела, прием лекарств, потеря крови. Также низкое давление бывает следствием плохого обеспечения витаминами (авитаминоз), плохого питания, стресса, серьезных физических нагрузок. В некоторых случаях низкие показатели АД говорят об имеющихся заболеваниях: сахарном диабете, сердечно-сосудистых патологиях. Бывает и так, что низкое давление оказывается возрастным явлением, гипотония развивается как симптом старения.
Какие симптомы говорят о низком АД.
- Головокружение.
- Дурнота, обморочное состояние.
- Слабость.
- Нечеткое зрение.
- Тошнота.
- Учащенное дыхание.
- Бледность, пот на коже.
- Проблемы с концентрацией.
- Спутанное сознание.
«В тех случаях, когда человеку становится резко плохо, он бледнеет, покрывается испариной, быстро и неглубоко дышит, – ему необходима медицинская помощь, следует как можно скорее обратиться к врачу».
Продукты, которые помогают. Некоторые продукты можно использовать для нормализации самочувствия при гипотонии.
Соленая пища. Соль способствует повышению кровяного давления, и иногда, чтобы вернуть тонус, гипотонику можно просто съесть соленый огурец или оливки. Но увеличение потребляемой соли при низком давлении не должно превышать двух граммов натрия в день.
Кофе. Кофеин является стимулятором, который помогает увеличить частоту сердечных сокращений и тем самым повысить кровяное давление. Такое повышение будет краткосрочным, но при гипотонии это вполне эффективно.
Вода. При гипотонии важно не допускать обезвоживания, и с наступлением тепла им нужно следить за тем, пьют ли они достаточно воды.
Продукты с витамином B12. Яйца, красное мясо, субпродукты являются богатыми источниками витамина B12 – питательного вещества, которое помогает регулировать кровяное давление при лечении анемии, ключевого симптома гипотонии. Если вы боретесь с низким АД, включите эти продукты в свой рацион, чтобы добиться улучшения самочувствия естественным путем.
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