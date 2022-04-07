Друзья не защищают нас от коронавируса
Хорошие друзья не дают защиты от заражения коронавирусом. На самом деле, они лишь увеличивают этот риск, как установили учёные Университета Карлоса III в Мадриде.
Исследование испанских учёных показало, что хотя люди из так называемой френдзоны полезны для психического здоровья, когда дело касается инфекционных болезней вроде коронавируса, то они только повышают нашу уязвимость перед заражением. Давно известно, что дружба оказывает громадное положительное воздействие, и именно в психологическом плане у неё масса преимуществ. Увы, есть и минусы - она ослабляет восприятие риска, как считают исследователи.
Восприятием риска называют способность человека судить о степени тяжести и возможности каких-то негативных событий. Предыдущие исследования показывали, что люди чувствуют себя в меньшей опасности, если они состоят в близких отношениях с кем-то, и подобное приводит к тому, что они принимают чаще эмоциональные, а не рациональные решения. Авторы нынешнего исследования провели значительное количество людей через 5 различных экспериментов в течение пандемии. Один из них был связан с так называемым «мусорным» питанием, и он показал, что при мыслях о друзьях мы чаще покупаем не очень здоровую пищу.
Второй эксперимент касался заражённого инфекционным заболеванием друга. Он подтвердил, что особая привязанность к этому человеку заставляет нас забывать об угрозе заражения и стремится проводить с ним как можно больше времени. Это ж было доказано и в ходе других экспериментов. А значит, люди одинокие и не имеющие множества друзей обладают большей степенью защиты от коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Карлоса III в Мадриде
Здоровье
один из шести государственных университетов автономного сообщества Мадрид.
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