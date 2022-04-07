Сосудистый хирург назвал 3 признака растущего в сосуде тромба
Растущий в кровеносном сосуде тромб опасен тем, что в результате отрыва и попадания в кровоток он способен вызвать эмболию с опасными последствиями, угрожающими жизни.
Тромбы, представляющие собой кровяные сгустки, часто формируются и начинают расти в венах конечностей, прежде всего, ног – риск такого тромбоза особенно серьезно повышается в условиях малоподвижности, сидячего образа жизни. В интервью сосудистого хирурга Винсента Нури были перечислены признаки растущего в сосуде конечности тромба. Врач посоветовал обращать внимание на следующие изменения.
- Возникают болевые ощущения.
- Повышается температура (на ощупь нога или рука кажутся горячими).
- Образуется эритема с характерной краснотой кожи.
«Не тяните с обращением к врачу, если на ноге образовалось твердое воспаленное уплотнение, а при ходьбе возникает боль, мешающая наступать на ногу», - добавил эксперт.
Медик напомнил, что в результате отрыва тромба и закупорки им стратегически важных артерий могут возникнуть инфаркт или инсульт. Недавние исследования показали, что тромбы в сосудах могут появляться у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, причем риск развития тромбоза после ковида остается высоким на протяжении нескольких месяцев.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как узнать о наличии тромба в легком.
Винсент Нури (Vincent Nouri)
Здоровье
сосудистый хирург
Оставить комментарий