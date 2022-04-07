Сосудистый хирург назвал 3 признака растущего в сосуде тромба

Возникают болевые ощущения.

Повышается температура (на ощупь нога или рука кажутся горячими).

Образуется эритема с характерной краснотой кожи.

«Не тяните с обращением к врачу, если на ноге образовалось твердое воспаленное уплотнение, а при ходьбе возникает боль, мешающая наступать на ногу», - добавил эксперт.