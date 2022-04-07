Сосудистый хирург назвал 3 признака растущего в сосуде тромба

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тромб

Растущий в кровеносном сосуде тромб опасен тем, что в результате отрыва и попадания в кровоток он способен вызвать эмболию с опасными последствиями, угрожающими жизни.

Тромбы, представляющие собой кровяные сгустки, часто формируются и начинают расти в венах конечностей, прежде всего, ног – риск такого тромбоза особенно серьезно повышается в условиях малоподвижности, сидячего образа жизни. В интервью сосудистого хирурга Винсента Нури были перечислены признаки растущего в сосуде конечности тромба. Врач посоветовал обращать внимание на следующие изменения.
  • Возникают болевые ощущения.
  • Повышается температура (на ощупь нога или рука кажутся горячими).
  • Образуется эритема с характерной краснотой кожи.
При появлении данных признаков нужно обязательно обращаться к терапевту.

«Не тяните с обращением к врачу, если на ноге образовалось твердое воспаленное уплотнение, а при ходьбе возникает боль, мешающая наступать на ногу», - добавил эксперт.

Медик напомнил, что в результате отрыва тромба и закупорки им стратегически важных артерий могут возникнуть инфаркт или инсульт. Недавние исследования показали, что тромбы в сосудах могут появляться у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, причем риск развития тромбоза после ковида остается высоким на протяжении нескольких месяцев.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как узнать о наличии тромба в легком.
Винсент Нури (Vincent Nouri)
Винсент Нури (Vincent Nouri)
Здоровье
сосудистый хирург
Теги : тромбы, признаки болезней, Винсент Нури