Врач Александр Мясников: опухание конечностей может быть признаком тромбоза
По словам известного российского врача, опухшие конечности могут быть результатом тромбоза, от которого страдают глубокие или поверхностные вены.
Тромбоз означает, что в венах человека возникают образования в виде кровяных сгустков. Такие тромбы могут расти, увеличиваться в размерах. Если по какой-то причине происходит отрыв тромба, то, попав в кровоток, он может поспособствовать возникновению эмболии, последствия которой бывают опасными для жизни.
«Любой тромб таит в себе смертельную опасность», - заметил врач Александр Мясников.
Медик уточнил, что тромбозу подвергаются глубокие или поверхностные вены. Говоря о внешних признаках имеющегося у человека тромбоза, Мясников сообщил, что в этом случае
«наблюдается опухание ног или рук».
Людям, которые замечают у себя распухшие конечности, доктор Мясников порекомендовал обращаться к терапевту.
До этого сосудистый хирург Винсент Нури перечислил в интервью симптомы тромбоза, которые могут быть опасными и требуют обращения к медикам.
«Не тяните с обращением к врачу, если на ноге образовалось твердое воспаленное уплотнение, а при ходьбе возникает боль, мешающая наступать на ногу».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях синяки и порезы требуют обращения за медицинской помощью.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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