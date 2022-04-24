Врач Александр Мясников: опухание конечностей может быть признаком тромбоза

«Любой тромб таит в себе смертельную опасность», - заметил врач Александр Мясников.

«наблюдается опухание ног или рук».

«Не тяните с обращением к врачу, если на ноге образовалось твердое воспаленное уплотнение, а при ходьбе возникает боль, мешающая наступать на ногу».