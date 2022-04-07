Последствия перенесенного ковида: как узнать, есть ли тромб в легком

«Люди, которые перенесли тяжелую форму ковида, и те, кто заразился во время первой волны, подвержены самому высокому риску образования тромбов. В частности, для них повышен риск тромбоза глубоких вен, а также риск образования тромба в легких».

Боль, ощущаемая в груди или верхней части спины.

Затрудненное дыхание.

Кашель с кровью.

Возникают серьезные проблемы с дыханием: одышка, нехватка воздуха, быстрое неглубокое дыхание, ощущение удушья.

Аритмия: сердце начинает биться очень быстро.

Бледность, дурнота, потеря равновесия, потеря сознания.