Последствия перенесенного ковида: как узнать, есть ли тромб в легком
Согласно последним данным, риск тромбоза после перенесенного ковида сохраняется еще несколько месяцев, и одним из самых опасных тромбов является легочная эмболия.
Легочная эмболия – это закупорка одного из кровеносных сосудов легких тромбом, вызывающая нарушение кровообращения. Для легочной эмболии характерно снижение уровня кислорода в крови, нарушение кровотока во всем теле, увеличение нагрузки на сердце. Во многих случаях тромб в легком является опасным для жизни состоянием.
Ученые констатируют, что вероятность пострадать из-за осложнений легочной эмболии становится более существенной после перенесенной коронавирусной инфекции. Исследование шведских врачей, опубликованное Британским медицинским журналом (BMJ), показало
«Люди, которые перенесли тяжелую форму ковида, и те, кто заразился во время первой волны, подвержены самому высокому риску образования тромбов. В частности, для них повышен риск тромбоза глубоких вен, а также риск образования тромба в легких».
Исследователи подчеркивают, что названные риски тромбоза глубоких вен и легких сохраняются спустя три и даже шесть месяцев после COVID-19.
Каковы симптомы тромба в легком? Такие симптомы различаются в зависимости от того, какая часть легкого поражается тромбозом или каков размер кровяного сгустка.
В то же время врачи выделяют «некоторые общие симптомы», возможные при легочной эмболии. Вот на что следует обращать внимание.
- Боль, ощущаемая в груди или верхней части спины.
- Затрудненное дыхание.
- Кашель с кровью.
- Возникают серьезные проблемы с дыханием: одышка, нехватка воздуха, быстрое неглубокое дыхание, ощущение удушья.
- Аритмия: сердце начинает биться очень быстро.
- Бледность, дурнота, потеря равновесия, потеря сознания.
Признаками тромбоза глубоких вен могут быть боли, возникающие в ногах при ходьбе, а также покраснение и отек в одной из конечностей (обычно в голени). С этими признаками также необходимо обращаться к медикам.
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