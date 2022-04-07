Эксперт перечислил 6 правил, которые сделают интервальное голодание эффективным
Нутрициолог Анатолий Жигун рассказал, каких правил нужно придерживаться при интервальном голодании, чтобы достичь эффекта.
Интервальное голодание приобрело большую популярность в последнее время. Но наряду с поклонниками, у этого метода похудения есть и противники.
«Интервальное голодание — это не разновидность диеты, а принцип питания, построенный на долгосрочной стратегии. Мы делим сутки на два периода: когда можно есть и когда нельзя. Схем очень много, перечислю основные: 14/10 (14 часов ничего не едим/10 часов пищевое окно).⠀16/8 — базовый вариант, 18/6 — не более двух приёмов пищи, 20/4 — легкий перекус и основной приём пищи, 23/1 — один приём пищи, уровень для продвинутых», — поясняет специалист.
Следуя простым правилам, можно в разы увеличить эффективность интервального голодания.
- Пейте как можно больше воды, минимум — 30 мл на один килограмм веса.
- Не отказывайтесь от кофе, этот напиток подавляет чувство голода.
- Ловите «волны голода», ведь есть хочется не постоянно. Старайтесь устраивать приемы пищи, когда волна голода приближается.
- Занимайте себя делами. Есть хочется часто от безделья.
- Дайте себе время на то, чтобы адаптироваться к новому режиму питания. Не ждите быстрых результатов.
- Когда делаете передышку от интервального голодания, все равно придерживайтесь диеты. Не ешьте все подряд.
- Не переедайте. Не старайтесь в один или два приема пищи запихнуть весь суточный рацион про запас.⠀
Анатолий Жигун
Здоровье
Нутрициолог, диетолог, эксперт по интервальному голоданию
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