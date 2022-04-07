Эксперт перечислил 6 правил, которые сделают интервальное голодание эффективным

«Интервальное голодание — это не разновидность диеты, а принцип питания, построенный на долгосрочной стратегии. Мы делим сутки на два периода: когда можно есть и когда нельзя. Схем очень много, перечислю основные: 14/10 (14 часов ничего не едим/10 часов пищевое окно).⠀16/8 — базовый вариант, 18/6 — не более двух приёмов пищи, 20/4 — легкий перекус и основной приём пищи, 23/1 — один приём пищи, уровень для продвинутых», — поясняет специалист.

Пейте как можно больше воды, минимум — 30 мл на один килограмм веса.

Не отказывайтесь от кофе, этот напиток подавляет чувство голода.

Ловите «волны голода», ведь есть хочется не постоянно. Старайтесь устраивать приемы пищи, когда волна голода приближается.

Занимайте себя делами. Есть хочется часто от безделья.

Дайте себе время на то, чтобы адаптироваться к новому режиму питания. Не ждите быстрых результатов.

Когда делаете передышку от интервального голодания, все равно придерживайтесь диеты. Не ешьте все подряд.

Не переедайте. Не старайтесь в один или два приема пищи запихнуть весь суточный рацион про запас.⠀

Интервальное голодание приобрело большую популярность в последнее время. Но наряду с поклонниками, у этого метода похудения есть и противники.Следуя простым правилам, можно в разы увеличить эффективность интервального голодания.Для тех, кто уже прошел первые уровни, есть также схемы 36/1 (36 часов голодовки), такой метод помогает избавиться от инсулинорезистентности и диабета второго типа. А схема 48/1 лечит даже ожирение.