Эксперт перечислил 6 правил, которые сделают интервальное голодание эффективным

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Нутрициолог Анатолий Жигун рассказал, каких правил нужно придерживаться при интервальном голодании, чтобы достичь эффекта.

Интервальное голодание приобрело большую популярность в последнее время. Но наряду с поклонниками, у этого метода похудения есть и противники. 

«Интервальное голодание — это не разновидность диеты, а принцип питания, построенный на долгосрочной стратегии. Мы делим сутки на два периода: когда можно есть и когда нельзя. Схем очень много, перечислю основные: 14/10 (14 часов ничего не едим/10 часов пищевое окно).⠀16/8 — базовый вариант, 18/6 — не более двух приёмов пищи, 20/4 — легкий перекус и основной приём пищи, 23/1 — один приём пищи, уровень для продвинутых», — поясняет специалист.

Следуя простым правилам, можно в разы увеличить эффективность интервального голодания.
  • Пейте как можно больше воды, минимум — 30 мл на один килограмм веса.
  • Не отказывайтесь от кофе, этот напиток подавляет чувство голода.
  • Ловите «волны голода», ведь есть хочется не постоянно. Старайтесь устраивать приемы пищи, когда волна голода приближается. 
  • Занимайте себя делами. Есть хочется часто от безделья.
  • Дайте себе время на то, чтобы адаптироваться к новому режиму питания. Не ждите быстрых результатов.
  • Когда делаете передышку от интервального голодания, все равно придерживайтесь диеты. Не ешьте все подряд.
  • Не переедайте. Не старайтесь в один или два приема пищи запихнуть весь суточный рацион про запас.⠀
Для тех, кто уже прошел первые уровни, есть также схемы 36/1 (36 часов голодовки), такой метод помогает избавиться от инсулинорезистентности и диабета второго типа. А схема 48/1 лечит даже ожирение.
Анатолий Жигун
Анатолий Жигун
Здоровье
Нутрициолог, диетолог, эксперт по интервальному голоданию
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