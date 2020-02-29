Похудение: интервальное голодание стимулирует обмен веществ

«С эволюционной точки зрения краткосрочный пост всегда был частью жизни человека», - объясняет эксперт по питанию. - В результате, наши тела имеют различные механизмы, которые делают возможным интервальное голодание».

Интервальное голодание черпает энергию из жира и способствует похудению

«Поскольку у вас низкий уровень инсулина, кровеносные сосуды расширяются, больше питательных веществ и кислорода поступает в кровь или в работающие мышцы и органы», - говорит доктор Арад.