Похудение: интервальное голодание стимулирует обмен веществ
При интервальном голодании прием пищи ограничен временем, а в выборе блюд есть доступ практически ко всему. Но может ли интервальное голодание оказать положительное влияние на обмен веществ?
Принцип интервального голодания прост: вы едите в течение определенного промежутка времени - двенадцати, восьми, шести часов и т.д.
Доктор Авигдор Арад поясняет как этот тип питания влияет на организм, похудение и обмен веществ.
«С эволюционной точки зрения краткосрочный пост всегда был частью жизни человека», - объясняет эксперт по питанию. - В результате, наши тела имеют различные механизмы, которые делают возможным интервальное голодание».
Интервальное голодание черпает энергию из жира и способствует похудениюКогда вы прекращаете есть, организм переходит в режим "голодания" через восемь-двенадцать часов. Это зависит от глюкозы в крови - сколько времени требуется организму, чтобы израсходовать сахар, хранящийся в печени.
Организм пытается сохранить небольшое количество сахара, чтобы получать энергию только из жира, поэтому жир является основным источником энергии, а уровень инсулина очень низок. При этом, гормон адипонектин, регулирующий метаболизм сахара, жира, гормоны роста и адреналин, высок. То есть в крови концентрируются гормоны, отвечающие за мобилизацию жира в качестве источника энергии.
«Поскольку у вас низкий уровень инсулина, кровеносные сосуды расширяются, больше питательных веществ и кислорода поступает в кровь или в работающие мышцы и органы», - говорит доктор Арад.
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