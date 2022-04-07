Как распознать нездоровую родинку? Рекомендации дерматолога

«Наверное, каждый знает или хотя бы слышал, что такое меланома. Это рак кожи. И пусть на сегодняшний день это не приговор, но только при раннем выявлении. Для этого во всех дерматологических диспансерах проводят диагностику меланомы — визуальный осмотр для определения вида новообразования, имеет ли оно отношение к онкопроцессам», — говорит эксперт.

У кого-то из нас на теле много родинок, у кого-то мало, но у всех они есть. С приближением летнего сезона, когда солнечная активность возрастает, тема родинок становится особенно актуальной. Как известно, родинки не любят загорать на солнце.Специалист-дерматолог проводит осмотр родинок с помощью дерматоскопа для исключения признаков, которые могут свидетельствовать о том, что родинка злокачественная. Но первичный осмотр родинки можно провести и дома, самостоятельно.Симптомом нездоровой родинки является появление асимметрии. Особенно, если раньше неправильных очертаний не было, а потом они появились. Также сюда можно отнести изменение цвета невуса, полное или частичное.Если родинка начала чесаться, это тоже не очень хороший признак, особенно, если на этом фоне вокруг родинкт появились ранки или язвочки. Когда в добавок ко всему родинка начала сочиться, мокнуть или кровить, к врачу нужно бежать немедленно!Бить тревогу нужно, если с поверхности невуса вдруг начали выпадать волосы, а также если сама родинка или кожа вокруг начали воспаляться. Также стоит не пренебрегать консультацией, если с поверхности родинки исчез кожный рисунок.