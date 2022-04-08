Инфекции грудной клетки: признаки того, что ваш кашель не является простудой

Заразны ли инфекции грудной клетки?

«Здравый смысл заключается в том, чтобы прикрывать рот, когда вы кашляете, использовать салфетки (и выбрасывать их сразу после использования) и регулярно мыть руки. все простые и эффективные способы свести к минимуму риск передачи вашей инфекции кому-то другому».

Как определить, является ли ваш кашель инфекцией грудной клетки?