Инфекции грудной клетки: признаки того, что ваш кашель не является простудой
Инфекция грудной клетки — это инфекция легких или крупных дыхательных путей, которая может быть вызвана бактериями или вирусами. Бронхит и пневмония являются двумя основными типами инфекции органов грудной клетки, и оба они характеризуются схожими симптомами.
Основные признаки инфекции грудной клетки включают постоянный кашель и затрудненное дыхание, но заразны ли эти симптомы? Это основные способы определить, является ли ваш кашель чем-то большим, чем просто простуда.
Заразны ли инфекции грудной клетки?
Хотя большинство случаев бронхита вызвано вирусами, а большинство случаев пневмонии — бактериями, оба патогена могут распространяться сходным образом.
Когда человек кашляет, крошечные капельки жидкости, содержащей вирус или бактерии, выбрасываются в воздух, где их могут вдохнуть другие люди.
Хуссейн Абде, клинический директор и главный фармацевт компании Medicine Direct, сказал:
«Здравый смысл заключается в том, чтобы прикрывать рот, когда вы кашляете, использовать салфетки (и выбрасывать их сразу после использования) и регулярно мыть руки. все простые и эффективные способы свести к минимуму риск передачи вашей инфекции кому-то другому».
Патогены, вызывающие инфекцию, могут распространяться через кашель и чихание, но маловероятно, что инфекция грудной клетки будет распространяться в домашнем хозяйстве так же, как коронавирус или норовирус.
Как определить, является ли ваш кашель инфекцией грудной клетки?
По словам Абде, наиболее распространенным симптомом инфекции грудной клетки является кашель. Когда ваш кашель больше, чем просто простуда, вполне вероятно, что вы также будете испытывать свистящее дыхание, а также может выделяться слизь зеленого или желтого цвета.
Боль в груди, головные боли, мышечные боли и усталость также являются распространенными симптомами, которые часто вызваны постоянным кашлем.
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Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
Старший врач-фармацевт компании Medicine Direct (Великобритания).
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