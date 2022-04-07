Рак кости: ранний симптом, который большинство людей не замечают
Раком преимущественно поражаются более длинные кости плеч или ног, однако злокачественное образование может затрагивать и кости в других частях тела.
Рак кости характеризуется неконтролируемым ростом аномальных клеток в костной ткани, образующих опухоль, – также это заболевание известно как саркома кости. Опухоли в его случае могут быть как злокачественные, так и доброкачественные, причем даже доброкачественные виды могут быть опасными для костей, поскольку ослабляют их, повышая риск перелома. Также рак костей может быть первичным или вторичным в зависимости от того, где он возник: если в самой кости, он известен как первичный, а если опухоль распространилась из другой части тела, то как вторичный.
По словам онкологов, ранним симптомом рака кости является боль, однако она часто упускается из виду, поскольку изначально не бывает сильной и принимается за ощущение, связанное с менее серьезными проблемами.
«Боль является распространенным симптомом многих видов рака, поражающих различные части тела. В случае рака костей люди часто не замечают ее в качестве маркера опасного заболевания, поскольку путают с растяжением связок или артритом».
Со временем, когда рак прогрессирует, боль может стать более выраженной. В частности, она может усиливаться во время напряженной деятельности, например, при подъеме чего-то тяжелого. Если опухоль располагается близко к суставам, то вместе с болью может возникать отек.
Другие симптомы.Некоторые из наиболее важных предупредительных признаков рака кости включают следующие состояния.
- Усталость
- Уменьшенный диапазон движений.
- Сильная боль, которая будит ночью.
- Боль, которая ощущается как очень сильная даже после незначительного ушиба.
- Ощущение твердой массы в длинных костях таза, грудной клетки, конечностей.
- Покраснение, воспаление, необъяснимый отек.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Потоотделение, происходящее ночью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие синяки возникают на теле при развитии рака крови (лейкоза).
Оставить комментарий