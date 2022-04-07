Рак кости: ранний симптом, который большинство людей не замечают

«Боль является распространенным симптомом многих видов рака, поражающих различные части тела. В случае рака костей люди часто не замечают ее в качестве маркера опасного заболевания, поскольку путают с растяжением связок или артритом».

Усталость

Уменьшенный диапазон движений.

Сильная боль, которая будит ночью.

Боль, которая ощущается как очень сильная даже после незначительного ушиба.

Ощущение твердой массы в длинных костях таза, грудной клетки, конечностей.

Покраснение, воспаление, необъяснимый отек.

Непреднамеренная потеря веса.

Потоотделение, происходящее ночью.