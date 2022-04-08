Нутрициолог рассказала, как избавиться от запоров

«Какие методы будут эффективны для профилактики запоров? Самые простые! Стакан теплой или даже в меру горячей воды сутра натощак. Теплая вода снимет спазмы с внутренних органов и профилактирует запоры. Одним стаканом в день, конечно, не обойтись! Поэтому рассчитываем норму потребления для себя воды на целый день», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что лечить нужно не сам запор, поскольку это всего лишь симптом, а его причину. А прежде, чем ее устранить, нужно ее точно установить.Как рассчитать свою дневную норму? Необходимый ежедневный минимум — 30 мл воды на каждый кг веса. Выпить этот объем нужно не залпом за один раз, а равномерно распределить на весь день.Также нужно добавить физическую активность. Подойдет любая активность: 10 000 шагов, отжимания, приседания, планка, йога. Важно ввести это в свой ежедневный распорядок дня.Питание. В завтрак обязательно включаем полезные жиры (орехи, оливковое масло, авокадо, семечки, рыбу жирных сортов, яйца). Эти продукты хорошо влияют на желчный.В рационе обязательно должна быть клетчатка, как минимум, 25-35 грамм ежедневно. Постепенно можно увеличивать ее количество. Хорошей профилактикой запоров служат свежие овощи, зелень. С фруктами будьте осторожны из-за большого содержания в них углеводов.Мучных и макаронных изделий старайтесь потреблять поменьше. Они, наоборот, затрудняют опорожнение кишечника.