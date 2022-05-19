4 лайфхака, которые помогут избавиться от запора

«Для начала определимся, что такое запор. Многие думают, что если сильно тужишься, но при этом стул ежедневный, то это уже запор. Нет, это еще не запор, но определенно есть проблема. Большинство специалистов считают, что нормальный стул — это когда каждый день. И я это всецело поддерживаю», — говорит доктор.

Тема деликатная, но очень важная. Из-за нарушений питания огромное количество людей сегодня страдает от хронических запоров, которые серьезно усложняют жизнь и доставляют дискомфорт.В чем опасность запоров? Застоявшиеся в кишечнике каловые массы провоцируют обратное всасывание воды в организм, а вместе с ней и токсинов.В результате возникает интоксикация. Идет сбой в разных системах — появляются высыпания на коже, портится настроение, появляется слабость, неприятный запах пота.Итак, что же делать для решения этой проблемы? Первое — принимайте магний цитрат. Кишечник будет работать, как по часам. Можно принимать в виде добавки или минеральной воды Донат магний.Второе — принимайте витамин С в больших дозах, он также обладает слабительным эффектом. Важно правильно выбрать форму — подходит аскорбат натрия или аскорбат кальция.Третье — стимулировать отток желчи, не допускать застоев. Для этого добавьте в свое меню жиры, например, льняное масло натощак.Четвертое — пить больше воды и добавить в рацион клетчаку (в виде овощей или специальных добавок).