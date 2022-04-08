Виагра может привести к внезапной или постоянной потерей зрения
Ведущий исследователь доктор Махьяр Этминан, офтальмолог из Университета Британской Колумбии, предупредил, что «может быть затронуто значительное число людей». Согласно опросу, проведенному Pharmacy Direct в 2021 году, 6,5 миллиона мужчин сообщают об эректильной дисфункции в Великобритании, и многие люди могут подвергаться риску.
«Обычные пользователи, которые обнаруживают какие-либо изменения в своем зрении, должны отнестись к этому серьезно и обратиться за медицинской помощью», — посоветовал доктор Этминан.
Таблетки от эректильной дисфункции связаны с:
- Серозная отслойка сетчатки
- Окклюзия сосудов сетчатки
- Ишемическая оптическая нейропатия
Исследователи следили за записями заявлений с 2006 по 2020 год, чтобы увидеть, у каких из них развились заболевания глаз.
Ранее Медикфорум писал о симптомах рака кости.
Махьяр Этминан
Здоровье
Офтальмолог из Университета Британской Колумбии.
Оставить комментарий