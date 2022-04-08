Виагра может привести к внезапной или постоянной потерей зрения

«Обычные пользователи, которые обнаруживают какие-либо изменения в своем зрении, должны отнестись к этому серьезно и обратиться за медицинской помощью», — посоветовал доктор Этминан.

Серозная отслойка сетчатки

Окклюзия сосудов сетчатки

Ишемическая оптическая нейропатия