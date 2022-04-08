Виагра может привести к внезапной или постоянной потерей зрения

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Виагра может привести к внезапной или постоянной потерей зрения

Ведущий исследователь доктор Махьяр Этминан, офтальмолог из Университета Британской Колумбии, предупредил, что «может быть затронуто значительное число людей». Согласно опросу, проведенному Pharmacy Direct в 2021 году, 6,5 миллиона мужчин сообщают об эректильной дисфункции в Великобритании, и многие люди могут подвергаться риску. 

«Обычные пользователи, которые обнаруживают какие-либо изменения в своем зрении, должны отнестись к этому серьезно и обратиться за медицинской помощью», — посоветовал доктор Этминан.

Таблетки от эректильной дисфункции связаны с:
  • Серозная отслойка сетчатки
  • Окклюзия сосудов сетчатки
  • Ишемическая оптическая нейропатия
Для анализа были просмотрены записи о страховых претензиях, которые были сделаны 213 033 пожилыми мужчинами, которые принимали лекарства от эректильной дисфункции. По сообщениям, ни у одного из мужчин, в среднем около 64 лет, не было проблем со зрением, прежде чем они стали постоянными пользователями лекарства.
Исследователи следили за записями заявлений с 2006 по 2020 год, чтобы увидеть, у каких из них развились заболевания глаз.

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Махьяр Этминан
Махьяр Этминан
Здоровье
Офтальмолог из Университета Британской Колумбии.
Теги : виагра, потеря зрения, исследование